Mitnetz Strom: Automatisierte Netzanschluss-Prüfung für erneuerbare Energien

Der Netzbetreiber Mitnetz Strom hat eine automatisierte Netzanschluss-Prüfung eingeführt. Außerdem ist ein Gesamtüberblick über freie Kapazitäten im Netzgebiet in Sekundenschnelle möglich. Das soll Betreibern helfen, die den Bau einer Erzeugungsanlage für erneuerbare Energien mit mehr als 135 Kilowatt Leistung planen.

Mitnetz Strom erleichtert den Ausbau der erneuerbaren Energien im Netzgebiet. Der Netzbetreiber hat eine automatisierte Netzanschluss-Prüfung in Echtzeit eingeführt. Sie vereinfacht Stromerzeugern aus erneuerbaren Energien den Zugang zum Stromnetz. Diesen ist es möglich, online abzufragen, wo sie die gewünschte Leistung anschließen können. Sie erhalten sofort eine Rückmeldung. Zusätzlich ist ein Gesamtüberblick über freie Kapazitäten für Netzanschlüsse im Netzgebiet verfügbar. Hier hat das Unternehmen aktuell bundesweit nach eigenen Angaben ein Alleinstellungsmerkmal.

Die Nutzung des neuen Angebots ist denkbar unkompliziert. Es ist rund um die Uhr kostenlos abrufbar. Die Anlagenbetreiber müssen auf der Internetseite des Unternehmens lediglich ihre Einspeiseadresse oder alternativ den Einspeiseort und die gewünschte Einspeiseleistung angeben und schon kann es nach wenigen Klicks losgehen. Sie erhalten im Anschluss umgehend eine Information, ob und wo die angeforderte Einspeiseleistung angeschlossen werden kann.

Mitnetz Strom gehört zu den ersten Verteilnetzbetreibern in Deutschland, die einen solchen Kundenservice flächendeckend für das gesamte Netzgebiet in Echtzeit anbieten. Er richtet sich an alle Betreiber, die den Bau einer Erzeugungsanlage für erneuerbare Energien mit mehr als 135 Kilowatt planen. Die neue digitale Dienstleistung, die das Unternehmen gemeinsam mit Kunden selbst entwickelt hat, leistet einen wichtigen Beitrag, um die reibungslose Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien im Netzgebiet sicherzustellen. Die Zahl der Anlagen ist hier seit Beginn der Energiewende auf rund 48.000 gestiegen.

„Mit unserer Neuentwicklung treiben wir die Digitalisierung unserer Netzprozesse weiter voran. Die Automatisierung vereinfacht die Netzanschluss-Prüfung deutlich. Die Anlagenbetreiber müssen nicht wie im Bundesdurchschnitt üblich fünf bis zehn Wochen auf eine Auskunft warten, sondern erhalten in Sekundenschnelle eine Rückmeldung. Dies ist ein deutlicher Fortschritt, von dem Anlagenbetreiber und Netzbetreiber gleichermaßen profitieren“, freut sich Adolf Schweer, technischer Geschäftsführer der Mitnetz Strom.

Die automatisierte Netzanschluss-Prüfung von Mitnetz Strom ist unter dem nebenstehenden Link zu finden.

9.7.2020 | Quelle: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH