Sonneneinstrahlung in Deutschland im Juni 2020

In Juni lag die Sonneneinstrahlung in Deutschland im Mittel recht nah am langjährigen Wert. Doch regional gab es deutliche Abweichungen zum langjährigen Mittel.

Die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland im Juni 2020 erreichte einen Wert von 163 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Im Mittel des Zeitraums von 1981 bis 2010 waren es 159 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Auffällig ist jedoch, dass die Bandbreite von Minimum zu Maximum dieses Jahr sehr viel größer als im langjährigen Mittel ausfiel. Auch regional ergaben sich deutliche Abweichungen. Denn die höchsten Werte mit bis zu 189 Kilowattstunden pro Quadratmeter hat der Deutsche Wetterdienst an den Küsten Schleswig-Holsteins, dem gesamten Ostseebereich bis hinunter nach Berlin gemessen. Hier lag die Sonneneinstrahlung in Deutschland im Juni 2020 höher als in Süddeutschland, wo normalerweise die Sonne stärker scheint. Besonders wenig Sonneneinstrahlung bekamen im Juni 2020 besonders Regionen in den süddeutschen Mittelgebirgen und den Alpen ab. So waren ist im Südschwarzwald nur etwa 135 Kilowattstunden pro Quadratmeter.