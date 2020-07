Viessmann erweitert Team für Solarthermie-Großprojekte

Christian Stadler und Peter Eijbergen, die zuvor beim mittlerweile von Greenonetec übernommenen dänischen Weltmarktführer Arcon-Sunmark Solarthermie-Großprojekte im Megawatt-Bereich realisiert haben, wechseln zu Viessmann.

Die Viessmann Group verstärkt ihren Vertrieb für Großprojekte Solarthermie. Das geschieht durch ein erfahrenes Spezialisten-Team des bisherigen Weltmarktführers Arcon-Sunmark. Durch den Wechsel erweitert Viessmann seine Kompetenz insbesondere in Zentraleuropa. Bei dem Team handelt es sich um Christian Stadler und Peter Eijbergen. Die beiden haben in den letzten sechs Jahren erfolgreich das europäische Geschäft für Solarthermie-Großprojekte speziell für die Fernwärme, aber auch für die Industrie außerhalb Dänemarks aufgebaut. Unter anderem zeichnen sie verantwortlich für die mit zehn MW größte deutsche Solarthermieanlage, die 2019 in Ludwigsburg errichtet wurde.

Drei erfahrene Kollegen, die zahlreiche weltweit installierte Solarthermie-Großprojekte mitrealisiert haben, verstärken die beiden. Das Team aus Jan Birk, Martin Pejstrup und Christoffer Bagger. In diesem steckt die Expertise zu Systemdesign und Projektausführung in allen denkbaren Systemkonfigurationen mit Gas-KWK, Biomasse, Wärmepumpe, Tagesspeichern und saisonaler Wärmespeicherung. Das Team hat alle Anlagengrößen von einem MW bis zur weltweit größten Solarthermie-Anlage in Silkeborg, Dänemark mit 110 MW entwickelt und ausgearbeitet. Damit ist es der perfekte Partner für verschiedenste zukünftige Projekte.

„Zusammen mit Viessmann sind wir überzeugt, das stark wachsende Interesse an großer Solarthermie in der deutschen Fernwärmebranche erfolgreich zu bedienen. Viessmann steht für Innovation, Partnerschaft und die komplette Bandbreite an Wärmetechnik“, sagt Christian Stadler, Leiter für Großprojekte Solarthermie.

„Durch die bereits vorhandene Viessmann-Präsenz in vielen Märkten können wir die bestehenden Erfolge weiter ausbauen. Und den Markt für große Solarwärmeanlagen in Deutschland und Europa noch besser bedienen“, ergänzt Peter Eijbergen, Leiter für Großprojekte Solarthermie.

„Wir freuen uns über die Entscheidung, dieses erfolgreiche und motivierte Team in die Viessmann Familie aufzunehmen. Die Großflächen-Solarthermie ist für uns ein immer wichtiger werdender Baustein in unserem integrierten Lösungsangebot einer effizienten und umweltfreundlichen Wärmeerzeugung“, sagt Marc Wallraff, Channel Manager Direct Industry bei der Viessmann Deutschland GmbH.

