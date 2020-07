Photovoltaik-Speicher: Strategische Investoren steigen bei xelectrix Power ein

Die xelectrix Power GmbH mit Sitz in Österreich entwickelt und produziert modulare Energiespeichersysteme. Jetzt hat das Unternehmen den Abschluss einer Beteiligungs- und Finanzierungsvereinbarung mit Lansdowne Investment Company Cyprus Ltd (LICC) und der Tansanit Stiftung bekannt zu geben.

Die strategischen Investoren bei xelectrix power: LICC, ein Investmentfonds, der von der Lansdowne Partners Austria GmbH verwaltet wird, sieht seinen Fokus auf Investitionen und der Förderung europäischer Innovationen im Bereich erneuerbarer Energien. Tansanit ist ein privates Investmentunternehmen, welches Beteiligungen und Investitionen an Europas führenden „Next Generation“ Plattformen und Technologien anstrebt.

Das von xelectrix Power entwickelte Produktsortiment stellt heute moderne Hochvolt-Energiespeicher für ON- und OFF-Grid Anwendungen bereit. Es bietet Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, darunter Bauwirtschaft, erneuerbare Energien, E-Mobilität, Energieversorger und Netzbetreiber an. Insbesondere in einer Zeit, in der viele Unternehmen aufgrund der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 leiden, sichert der strategische Einstieg der Investoren den geplanten Wachstumskurs sowie die internationale Expansion von xelectrix Power nachhaltig ab.

„Unsere neuen Partner und Aktionäre werden dem Unternehmen die notwendige finanzielle Unterstützung für die globalen Wachstumspläne bereitstellen. Wir sind sehr stolz, ein derart starkes Engagement von solch qualifizierten Investoren zu haben, welche auch langjährige internationale Expertise und Know-how aus den verschiedensten Industrien in unser Unternehmen mit einbringen. Wir werden nun unsere Synergien optimal nutzen, um die erklärte xelectrix Vision einer globalen Technologie- und Marktführerschaft umzusetzen. Xelectrix Power soll einer der Global Player am Energiesektor und ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende werden“, sagt Firmengründer Dominik Hartl.

Nach der formalen Abwicklung der Transaktion werden die Investoren 49 % und die Altgesellschafter 51 % der Unternehmensanteile halten. Das Unternehmen wird weiterhin unter der Leitung von Alexander Hartl (Entwicklung & Produktion) und Dominik Hartl (Vertrieb & Marketing) stehen. Christoph Trentini unterstützt in der Rolle des Senior Financial Advisors.

13.7.2020 | Quelle: xelectrix Power GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH