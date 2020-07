Ökostrom in Deutschland auf dem Vormarsch

Die verstärkte Thematisierung des Klimawandels durch die Friday for Futures-Bewegung hat auch die Nachfrage für Ökostrom in Deutschland beflügelt. Das zeigt eine aktuelle Umfrage. Immer mehr Anbieter stellen komplett auf Grünstrom um.

Ökostrom ist in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. Das legt die jüngste Umfrage von Energie & Management (E&M) nahe. Demnach erwarten die von der Fachzeitschrift befragten Anbieter für 2021 ein mengengewichtetes mittleres Wachstum beim Privatkundenabsatz von 7 %. Und auch bei den Gewerbekunden gibt es eine positive Tendenz.

„Ökostrom erfreut sich weiterhin stetigen Zuspruchs der Stromkunden, was als Zustimmung zur Energiewende gewertet werden kann.“ Das sagt Robert Werner vom Hamburg Institut, das die Erhebung betreut hat.

Dass die Entwicklung zu immer mehr Grünstrom anhalte, zeige noch eine weitere Zahl. Für die Umfrage habe der Datendienstleister Get AG aus Leipzig auf Basis der von den Versorgern ausgewiesenen Tarife und Stromkennzeichnungen ermittelt, dass mittlerweile bundesweit 326 Anbieter ihr Privatkundenportfolio komplett auf Grün umgestellt haben. Das entspreche rund 30 % der untersuchten Stromanbieter. „In wenigen Jahren erwarte ich eine nahezu vollständige Versorgung der Privatkunden mit Ökostrom.“ Das sagt E&M-Chefreporter Ralf Köpke.

Regionalstromtarife im Aufwind

Mit dazu beitragen dürfte auch die seit Anfang 2019 möglichen grünen Regionalstromtarifen. Solche Produkte seien möglich, wenn nach den gesetzlichen Vorgaben dafür EEG-geförderte Anlagen in einem Radius von 50 Kilometern zu den Kunden zum Einsatz kämen. An die Spitze bei der Belieferung setzen sich übrigens die Stadtwerke Osnabrück. Ende Juni kündigte der Versorger an, alle seine Privatkunden zu Beginn des kommenden Jahres mit grünem, in dem besagten Radius von 50 Kilometern erzeugten Regiostrom zu beliefern − und zwar ohne Aufpreis.

Für Ökostromfachmann Werner setzt sich mit den Regiotarifen ein neuer Trend beim Grünstromabsatz „ganz langsam“ in Bewegung. „Dieser Zug hätte schon längst mehr an Fahrt aufgenommen, wenn die Regelungen nicht so kompliziert wären.“

Mit mehr als einer Million Kunden ist Eprimo laut der Umfrage der führende Grünstromanbieter im Haushaltskundensegment. Dahinter folgen Lichtblick, Entega, Lekker Energie sowie Enercity.

