BayWa baut größten Solarpark Polens

Das Münchener Energieunternehmen BayWa re realisiert das größte PV-Projekt in Polen ohne Förderung. Der Strom aus dem 65 MW starken Park wird über einen Stromabnahmevertrag an einen Industriekunden vor Ort verkauft.

Die Münchener BayWa baut den größten Solarpark Polens. Wie die Firma mitteilte, kommt das Projekt dabei ohne jegliche Förderung aus. Die Münchener wollen die Energie über einen langjährigen Stromabnahmevertrag (PPA) vermarkten. Im Blick seien Industriekunden vor Ort. Dazu sei das Unternehmen bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem potenziellen Partner.

Die 64,6 MWp-Anlage entstehe in der Nähe der Gemeinde Witnica unweit der deutschen Grenze zwischen Posen und Berlin. Die Fertigstellung ist bis Ende des Jahres geplant. Es sei der erste Solarpark von BayWa in Polen.

Netzparität dringt vor

„Die Netzparität von Solarstrom dringt immer weiter nach Norden vor.“ Das sagt Benedikt Ortmann, Global Director of Solar Projects bei der BayWa. „Nach den Projekten in Spanien und Deutschland, die wir in den letzten Jahren ohne Förderung realisiert haben, überschreiten wir jetzt auch in Polen die Schwelle der Marktreife von Photovoltaikstrom. Dabei spüren wir insbesondere seitens Gewerbe und Industrie eine große Nachfrage nach grünem Strom, der in einem Land, das seinen Strom noch zu 80% aus Kohle bezieht, bei Weitem noch nicht ausreichend zur Verfügung steht.“

Das Potenzial für erneuerbare Energien in Polen sei enorm. Das gelte sowohl für die Solar- als auch für die Windenergie. BayWa plane bereits einen weiteren Solarpark mit rund 50 MWp, der im nächsten Jahr realisiert werden soll. Die Solar-Projektpipeline beläufe sich derzeit auf rund 600 Mwp. Ziel sei, in den nächsten 5 Jahren in Polen Solar- und Windprojekte mit einer installierten Leistung von deutlich mehr als 1 Gigawatt zu realisieren.

20.7.2020 | Quelle: BayWa r.e. | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH