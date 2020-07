Vanadium-Redox-Flow: Bayern Kapital beteiligt sich an VoltStorage

Der Münchener Hersteller von Vanadium-Redox-Flow-Batterien VoltStorage erhält aus dem Wachstumsfonds Bayern sechs Millionen Euro, um die Serienproduktion auszubauen und in die technologische Weiterentwicklung zu investieren.

Bayern Kapital beteiligt sich mit dem Wachstumsfonds Bayern im Rahmen einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von insgesamt mehr als sechs Millionen Euro am Münchener Greentech-Unternehmen VoltStorage. Das Unternehmen entwickelt ökologische Solarstromspeicher für Privathaushalte auf Basis der Vanadium-Redox-Flow-Technologie. Neben dem Lead-Investor Korys und Co-Investor EIT InnoEnergy haben auch die Bestandsinvestoren SOSV, Energie360° und ein Business-Angel-Konsortium um Matthias Willenbacher ihre Engagements bekräftigt.

Um unabhängiger vom Energiemarkt zu sein, setzen immer mehr private Betreiber von Photovoltaik-Anlagen auf Stromspeicher. Gängige Speichersysteme basieren meist auf Lithium-Batterien. Die 2016 gegründete VoltStorage GmbH entwickelt und produziert deshalb Solarstromspeicher auf Basis der Vanadium-Redox-Flow (VRF)-Technologie. Diese Technologie soll umwelt- und ressourcenschonender sein als Lithium-Batterien.

Das Speichermedium der VRF-Stromspeicher von VoltStorage besteht zu großen Teilen aus Wasser und dem darin gelösten Hauptenergieträger Vanadium. Vanadium ist ein häufig vorkommendes Metall, das bislang als Abfallprodukt bei der Gewinnung anderer Rohstoffe gilt. Es wird vor allem zur Stahlhärtung eingesetzt. Das junge Münchener Unternehmen hat für die bisher ausschließlich in Großspeichern von Wind- und Solarparks eingesetzten VRF-Stromspeicher einen eigenen, neuartigen Produktionsprozess entwickelt und patentiert. Dieser ermöglicht eine vollautomatisierte Fertigung von Redox-Flow-Batteriezellen in für Privathaushalte geeigneter Größe und hoher Stückzahl. Die VoltStorage-Stromspeicher sind frei von seltenen Rohstoffen, vollständig recycelbar und nicht entflammbar. Sie können beliebig oft be- und entladen werden, ohne an Kapazität zu verlieren. Damit ist VoltStorage eigenen Angaben zufolge derzeit der weltweit einzige Anbieter, der einen Redox-Flow-Speicher zu wettbewerbsfähigen Endkundenpreisen anbieten kann.

Die erfolgreich abgeschlossene Serie-B-Finanzierungsrunde soll das Unternehmenswachstum von VoltStorage nun noch einmal beschleunigen. Um mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten, plant das Unternehmen, die neuen finanziellen Mittel vor allem in den Ausbau der Serienproduktion, die Entwicklung neuer Speicherlösungen sowie in die technologische Weiterentwicklung zu investieren.

Großes Potenzial für Vanadium-Redox-Flow

„VoltStorage bewegt sich mit seiner innovativen Stromspeicherlösung auf Basis der Vanadium-Redox-Flow-Technologie in einem der Kernfelder der Energiewende. Denn: Sichere, langlebige und umweltschonende Stromspeicher sind für die Umstellung auf erneuerbare Energien essentiell. Wir sehen bei VoltStorage hohes Potential in einem schnell wachsenden Zukunftsmarkt“, sagt Roman Huber, Geschäftsführer von Bayern Kapital.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger: „Für einen langfristigen und nachhaltigen Wechsel zu erneuerbaren Energien brauchen wir skalierbare Technologien und wachstumsstarke Innovationstreiber. VoltStorage zählt für uns zu der Art hervorragend aufgestellter Hightech-Unternehmen im Freistaat, wie wir sie mit dem Wachstumsfonds Bayern bereits seit vielen Jahren unterstützen. Wir sind überzeugt: Gezielte Wachstumsfinanzierungen für Technologieführer wie VoltStorage kommen langfristig nicht nur der Umwelt, sondern auch dem gesamten Wirtschaftsstandort Bayern zugute.“

22.7.2020 | Quelle: Bayern Kapital | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH