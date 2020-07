Windenergie: einzigartiger Stromtarif in Marsberg-Meerhof

In Marsberg-Meerhof können die Bürger einen bundesweit einzigartigen Stromtarif nutzen. Für den speziellen Wind-Tarif sind nur die staatlich festgelegten Steuern, Abgaben und Netzdurchleitungskosten zu zahlen. Der Strompreis selbst und die Vertriebskosten sind zum Nulltarif zu haben.

Ein einzigartiger Stromtarif in Marsberg-Meerhof ist ab August der wohl günstigste Stromtarif Deutschlands. Haushalte zahlen nur die staatlich festgelegten Steuern, Abgaben und Netzdurchleitungskosten – das sind pro Kilowattstunde 20,58 Cent brutto. Im Nachttarif für Wärmestrom sind es sogar nur 15,75 Cent pro kWh. Den Strompreis selbst und die Vertriebskosten von derzeit 7,38 Cent übernehmen die Windkraftbetreibergesellschaften in Meerhof. Diese werden vertreten durch die Landwirte Josef Dreps, Christoph Luis und Michael Flocke. Sie wollen mit dem Sponsoring des Tarifs dem Ort etwas zurückgeben und zeigen: Windkraft stärkt die heimischen Strukturen und erhöht die Wertschöpfung vor Ort. Als Stromvertriebs-Partner haben sich die Meerhofer Windbauern die WestfalenWIND Strom GmbH aus Lichtenau ausgesucht. Die hat schon im Kreis Paderborn spezielle Wind-Tarife umgesetzt und beliefert seit Jahren tausende Kunden mit sauberem Strom.

„Meerhofer, die ab Juli in den neuen Tarif wechseln, können richtig viel Geld sparen“, erläutern die Landwirte. Bei einem Durchschnittsverbrauch von 4.000 kWh pro Haushalt ist der Meerhofer Windstrom-Tarif etwa 420 € im Jahr günstiger, als der örtliche Grundversorger innogy. Mindestens für 5 Jahre solle der Stromtarif auch so günstig bleiben, versprechen die Landwirte.

„Dass trotz der Unterstützung durch die Windkraft aber immer noch gut 20 Cent zu bezahlen sind, liegt unter anderem an den Netzentgelten, der EEG-Umlage, der Stromsteuer und der Umsatzsteuer auf das alles“, erklärt Andreas Schmitt, Geschäftsführer von WestfalenWIND Strom. An diesen Kosten könne man leider nichts ändern, die müsse jeder Stromverbraucher berappen. Da kann auch ein einzigartiger Stromtarif in Marsberg-Meerhof nicht ändern.

24.7.2020 | Quelle: WestfalenWIND | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH