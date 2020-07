Frank Henn neu in Kostal-Geschäftsführung

Der frühere Solarworld-Vorstand Frank Henn ist neuer CEO der Kostal Solar Electric berufen. Der Wirtschaftsingenieur bleibt weiter Leiter des Geschäftseinheit Photovoltaik.

Frank Henn ist neu in die Kostal-Geschäftsführung berufen worden. Wie das Unternehmen aus Freiburg mitteilte, war der frühere Vertriebsvorstand der Solarworld AG bisher Leiter der Geschäftseinheit Photovoltaik. Diese Aufgabe werde er auch fürderhin bekleiden.

Henn fungiere ab 1. Juli 2020 als CEO in die Geschäftsführung der Kostal Solar Electric. So wolle das Unternehmen sich konsequent marktorientiert auf das Geschäftsfeld der Photovoltaik ausrichten.

Kostal habe mit dem aktuellen dreiphasigen Hybridwechselrichter Plenticore plus einen neuen Standard im Markt etabliert. Mit der seit Mitte des Jahres verfügbaren Erweiterung des einphasigen Piko MP plus zum Hybridwechselrichter biete die Firma aktuell ein komplettes Portfolio an Hybridwechselrichtern für Privatkunden an.

