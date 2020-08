Stadtwerke Ingolstadt und Audi eröffnen Schnellladepark

Gemeinsam mit den Stadtwerken Ingolstadt und der Kommune hat Automobilbauer Audi in der Stadt eine Station mit vier Schnellladepunkten eröffnet. Sie soll Hinweise zu Kundenakzeptanz und Wirtschaftlichkeit liefern.

Die Stadtwerke Ingolstadt und Audi eröffnen einen Schnellladepark in der Donaustadt. Wie die VW-Tochter mitteilte, haben die Partner gemeinsam mit der Stadt Ingolstadt einen sogenannten High-Power-Ladepark in Betrieb genommen. Vier mit CO2-neutralem Ökostrom betriebene Ladesäulen stünden künftig zentrumsnah zur Verfügung. Die Säulen seien dank ihrer hohen Leistung von je 300 Kilowatt (kW) bereits heute zukunftssicher für kommende Fahrzeug-Generationen. Ein Audi e-tron 551 stehe dort knapp zehn Minuten, um Energie für etwa 110 Kilometer Reichweite zu laden.

Die Projektpartner verfolgen damit das Ziel, ein sichtbares Signal für die E-Mobilität zu setzen. Darüber hinaus liefere das Gemeinschaftsprojekt wichtige Erkenntnisse in Sachen Kundeakzeptanz und Wirtschaftlichkeit eines innerstädtischen Ladeparks. Bisher seien solche Schnellladestationen vor allem an den Autobahnen zu finden. Das neue Angebot wolle zudem Menschen für die Elektromobilität gewinnen, für die ein E-Auto bisher nicht in Frage kam, weil sie am Arbeitsplatz oder zu Hause keine Lademöglichkeiten haben.

Der Ladepark sei herstellerunabhängig und nutze die in Europa einheitliche Ladeschnittstelle CCS Combo 2, so dass alle Fahrzeuge mit diesem genormten Steckertyp dort Strom nachladen könnten. Die Säulen ließen sich mit gängigen Apps und Ladekarten freischalten. Dazu zählten beispielsweise der Audi Ladedienst e-tron Charging Service oder die App SWI e-motion der Stadtwerke Ingolstadt, die auch als Betreiber des Ladeparks fungieren werden.

3.8.2020 | Quelle: Audi AG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH