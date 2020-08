Photovoltaik: PPA für 100 MW in Deutschland

Foto: Anumar Der Solarpark Schornhof ist noch im Bau.

Anumar und Statkraft haben einen Stromliefervertrag für einen Solarpark in Bayern mit 100 MW vereinbart. Nach Auskunft der beratenden Rechtsanwälte sei es die größte PV-Anlage in Deutschland, die weitgehend ohne Subventionen auskommt und den Strom via PPA vermarktet.

Anumar und Stakraft haben einen PPA für100 MW (Megawatt) Photovoltaik in Deutschland geschlossen. Es geht um den Solarpark Schornhof bei Ingolstadt. Dies sei der bisher größte Park, der überwiegend ohne Förderung errichtet werde, teilte die Rechtsanwaltskanzlei Heussen mit, die das Solarunternehmen Anumar bei dem Projekt beraten hat. Der Bau des Solarparks habe bereits begonnen. Die Fertigstellung des kompletten Solarparks sei ferner für das erste Quartal 2021 vorgesehen. Der Park werde den Solarstrom nach der Fertigstellung des neuen Umspannwerks direkt in das Hochspannungsnetz eingespeisen. Abnehmer Statkraft vermarktet den Strom weiter. Der Solarpark Schornhof verfüge zudem über eine Kombination aus PPAs und EEG-Förderung wie Andreas Klier, Geschäftsführer der Anumar GmbH erklärt. Das Vorhaben erhält außerdem eine Finanzierung durch die Umweltbank. Heussen habe Anumar unter anderem bei der Entwicklung der vertraglichen Vermarktung von Strom außerhalb der EEG-Förderung beraten. Parallel habe das Unternehmen das Finanzierungs- und Versicherungskonzept sowie den über elf Jahre laufenden Stromliefervertrag zwischen Anumar und Statkraft vertraglich konzipiert und begleitet. 5.8.2020 | Quelle: Heussen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH