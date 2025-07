Ampyr Distributed Energy startet Deutschland-Geschäft

Das britische Unternehmen Ampyr Distributed Energy (ADE) finanziert und installiert Erneuerbare-Energien-Anlagen und verkauft den Strom über PPA an Unternehmen. Nun will ADE nach Deutschland expandieren.

Ampyr Distributed Energy (ADE), ein Investor in dezentrale Lösungen für erneuerbare Energien und Teil der AGP Group, expandiert seine Aktivitäten nach Deutschland, um das Wachstum im europäischen Markt im Bereich der dezentralen Nutzung erneuerbarer Energien für Gewerbe und Industrie (C&I) zu beschleunigen.

Das Unternehmen konzentriert sich auf ein Stromabnahmevertragsmodell (PPA), das Unternehmen die Nutzung erneuerbarer Energien wie Solaranlagen auf Hausdächern und Batteriespeicher (BESS) ohne Vorabinvestitionen ermöglicht. Damit sieht sich ADE als gut aufgestellt, um deutsche Unternehmen bei der Senkung ihrer Energiekosten, der Erhöhung ihrer Energieunabhängigkeit, der Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Dabei hat das Unternehmen in Großbritannien bereits Verträge über 50 MW an erneuerbarer Energieleistung an rund 50 Standorten abgeschlossen. Ferner verfolgt es das Ziel, dieses Wachstum nun international weiter voranzutreiben.

„Deutschland gehört zu den Ländern mit den höchsten Energiekosten in Europa und ist daher ein klarer Zielmarkt für uns“, sagt John Behan, CEO von Ampyr Distributed Energy. „Das Land bietet enormes Potenzial für Onsite-PPA, unterstützt durch eine ambitionierte Politik im Bereich erneuerbare Energien.“

Nick Koidl ist Geschäftsführer für Deutschland bei Ampyr Distributed Energy

Die deutschen Aktivitäten von ADE leitet Nick Koidl, den man zum Geschäftsführer für Deutschland ernannt hat. „In einer sich schnell entwickelnden Energielandschaft zeichnen uns unsere Finanzkraft, unser technologisches Know-how und unsere starken lokalen Partnerschaften deutlich aus“, sagt Koidl. Als Gründer von Iguana Energy bringt Nick Koidl Erfahrung aus seinem Solarentwicklungs- und Finanzierungsunternehmen mit, das sich auf die Erreichung nahezu klimaneutraler CO 2 -Emissionen für Gewerbe- und Industrieunternehmen konzentriert. Zuvor war er Gründer und Geschäftsführer von Alternative Investment Partners (AIP). Dabei hat das 2010 gegründete Beratungsunternehmen für erneuerbare Energien weltweit Transaktionen im Bereich erneuerbarer Energien mit einem Volumen von über 1 GW strukturiert.

„Seit unserer Gründung im Januar 2024 hat sich ADE zu einem führenden Akteur im britischen Markt für erneuerbare Energien für Gewerbe und Industrie entwickelt und unterstützt namhafte Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen, darunter Fertigung, Einzelhandel, Freizeit und Sportstadien“, sagt John Behan. „Mit Blick auf Deutschland bin ich von der Qualität unseres Teams und der bereits vor Ort tätigen Partner überzeugt.“

Quelle: ADE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH