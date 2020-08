Bioenergie: Weltec Biopower integriert Nordmethan

Der Biogas- und Biomethan-Anlagenbauer Weltec bindet die Tochtergesellschaft Nordmethan enger an die Gruppe. Künftig treten beide Firmen unter einem Namen auf.

Die Weltec Biopower integriert die Schwestergesellschaft Nordmethan. Das teilte das auf Bioenergieanlagen spezialisierte Unternehmen mit. Die Firmen aus Vechta bildeteten zwar schon länger eine Unternehmensgruppe. Dabei baue die Weltec weltweit Biogas- und Biomethananlagen, während die Nordmethan das Portfolio mit dem Betrieb von Energieanlagen komplettiere. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung werden nun ab sämtliche Gesellschaften unter der Dachmarke Weltec Biopower agieren.



„Um uns als kompetenter Biogasspezialist in allen Bereichen der Branche stärker zu positionieren, war diese Marken-Neuaufstellung notwendig.“ Das sagt Jens Albartus, Geschäftsführer der Gruppe. „Die Synergien zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen haben wir schon vorher genutzt, dennoch möchten wir durch die Namensfusion die Effizienz nochmals steigern“.



Im Laufe der Geschichte habe die Gruppe immer mehr Bausteine der Biogas-Wertschöpfungskette entwickelt und gebündelt. Wichtige Elemente seien vor allem die Konzeption, Planung und Errichtung von Energieanlagen. „Wir blicken mittlerweile auf über 300 Anlagen mit jeweils bis zu zehn Megawatt Leistung in 25 Ländern zurück. Schon bald entstehen fünf weitere Biogasanlagen in Asien. Auch in mehreren europäischen Ländern realisieren wir derzeit Projekte“, führt Albartus aus. Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal sei dabei der hohe Anteil selbst entwickelter Komponenten.



Bei dem Betrieb von Biogasanlagen konzentriere sich die Gruppe nicht ausschließlich auf die eigenen neun Standorte. „Unser Know-how geben wir auch an fremde Betreiber weiter und übernehmen für Banken, Insolvenzverwalter oder Investoren die temporäre oder dauerhafte Betriebsführung von Anlagen.“ Außerdem stehe die Firma auch den Kunden, die ihre Biogasanlagen selber betreiben, mit einem mechanischen und biologischen Service zur Seite.



Darüber hinaus gehörten nachhaltige Nutzungskonzepte für die Outputströme, wie etwa das Wärmecontracting, seit vielen Jahren zu den Aktivitäten der Gruppe. Mit dem selbst erzeugten Biomethan werden deutschlandweit an derzeit 16 Standorten Kommunen, Gartenbaubetriebe und weitere Unternehmen mit grüner Wärme versorgt.

7.8.2020 | Quelle: Weltec Biopower | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH