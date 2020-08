Photovoltaik-Solarpark Burhafe: MaxSolar und EWE Trading schließen PPA ab

Im September soll im niedersächischen Burhafe ein Photovoltaik-Solarpark mit 8,1 MW Leistung ans Netz gehen. Die MaxSolar GmbH liefert den förderfreien grünen Strom im Rahmen eines PPA an die EWE Trading.

In Niedersachsen entsteht derzeit der Photovoltaik-Solarpark Burhafe. Es handelt sich dabei um die dritte PPA Photovoltaik-Anlage der MaxSolar GmbH. Zuvor hatte das Unternehmen aus Traunstein in 2019 und 2020 bereits zwei kleinere Anlagen mit 1,5 MW und 4,3 MW in Niederbayern mittels PPA realisiert. Wie bei diesen beiden Referenzprojekten wird auch der in Niedersachsen erzeugte grüne Strom förderfrei an ein Energiehandelshaus, in diesem Fall an EWE Trading, verkauft. Bei dem Vertrag handelt es sich um einen sogenannten PPA-Vertrag (Power Purchase Agreement). Den Vertrage haben die EWE Trading GmbH und die von MaxSolar für diesen Zweck gegründete SPV PV Burhafe GmbH & Co. KG als Anlagenbetreiber geschlossen. Für EWE Trading ist dies der erste PPA-Vertrag. Die Vertragslaufzeit beträgt fünf Jahre.

„Während international PPA-Verträge kein Novum sind, war es aufwendig dieses Vergütungsinstrument in Deutschland zu etablieren. Ich bin überzeugt, dass wir durch unser Marktverständnis und branchenübergreifendes Know-how maßgeblich zur förderfreien Marktintegration von Erneuerbaren Energien beitragen“, so Christian Mayr, Vertriebsleiter und PPA-Spezialist bei MaxSolar.

Stephan Rösing, Leiter Direct Market Access & Origination bei EWE Trading: „Durch unsere Expertise und langjährige Erfahrung in der Vermarktung von Strom aus Erneuerbaren Energien im Energiemarkt, haben wir zum einen unserem Partner MaxSolar ermöglicht, den Photovoltaikpark zu realisieren und zum anderen unserer Vertriebsschwester, EWE Vertrieb, die Möglichkeit geschaffen, den grünen Strom aus der Region auch in der Region an Endkunden zu liefern.“

Die Arbeiten für den Photovoltaik-Solarpark Burhafe sind derzeit im vollen Gang. Der Startschuss erfolgte im Mai. Nach der Begehung der zu verlegenden Trasse Anfang August haben nun die Rammarbeiten für die Unterkonstruktion begonnen. Als Datum für die Inbetriebnahme des bisher größten PPA-Projekts von MaxSolar wurde der 30. September terminiert.

