Photovoltaik-Speicher: Battery-Box Premium von BYD mit aktuellen Wechselrichtern von Fronius kompatibel

Fronius und BYD weiten die Zusammenarbeit bei Photovoltaik-Speichersystem aus. Das neue System beruht auf einem nachhaltigen Servicekonzept, bedarfsorientierten Notstromvarianten und einem aktiven Kühlungskonzept.

BYD Co. Ltd., ein Hersteller wiederaufladbarer Lithium-Batterien, gibt die Kompatibilität der neuesten Generation seiner modularen Energiespeichersysteme Batterie-Box Premium HVM mit der Symo Hybrid Wechselrichterserie des österreichischen Solarenergieexperten Fronius Solar Energy bekannt. Die Kompatibilität der Battery-Box Premium HVS und HVM mit Fronius Symo GEN24 Plus wird in Kürze ebenfalls bestätigt.

BYD und Fronius arbeiten seit 2017 zusammen. Die Partner bieten Kunden auf dem europäischen und australischen Markt effiziente Energie- und Energiespeicherlösungen für private und gewerbliche Anwendungen an. Zusammen sollen das Energiespeichersystem BYD Battery-Box und der Fronius Symo Hybrid Wechselrichter maximale Unabhängigkeit sowie eine dreiphasige Notstromversorgung gewährleisten. Die Kombination des Battery-Box-Speichersystems von BYD mit dem Wechselrichter Symo GEN24 Plus überzeugte auch die Fachjury des Intersolar AWARD 2020, mit dem Fronius ausgezeichnet wurde. Neben den ausgereiften Funktionen des Wechselrichters, wie einfacher Installation und Inbetriebnahme, dem nachhaltigen Servicekonzept sowie bedarfsorientierten Notstromvarianten und dem innovativen aktiven Kühlungskonzept, war die Fachjury besonders von der maximalen Systemeffizienz in Verbindung mit dem Hochspannungsspeichersystem BYD Battery-Box beeindruckt.

BYD Battery-Box Premium und kompatible Wechselrichter von Fronius

Die aktuelle Generation der Battery-Box Premium erweitert die Funktionalität der modularen Energiespeicher. Das System basiert auf der Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie (LFP) von BYD für maximale Sicherheit, Lebensdauer und Leistung. Es erfüllt damit anspruchsvollste Industriestandards, wie den VDE-AR-E 2510-50 Sicherheitsstandard.

Die Battery-Box Premium Systeme unterstützen Parallelschaltungen ohne zusätzliche Kommunikationsgeräte zu benötigen und sind daher flexibler, skalierbarer und decken ein breiteres Spektrum von Anwendungsszenarien ab als die Vorgängerserie. Alle Modelle sind für leistungsstarke Notstromversorgung ausgelegt und eignen sich sowohl für den On- als auch Off-Grid-Einsatz. Die Systeme zeichnen sich zudem durch das modulare Stecksystem aus und benötigen keine interne Verkabelung, was ein Höchstmaß an Flexibilität und Nutzerfreundlichkeit ermöglicht. In Kombination mit dem optimierten Design und einem neuen Verriegelungsmechanismus, verkürzt dies die Installationszeit. Die Internetfähigkeit des Systems und eine App vereinfachen die Einrichtung, Software-Updates und die Systemüberwachung.

Das Battery-Box Premium HVM System besteht aus bis zu 8 HVM-Batteriemodulen mit je 2,76 kWh, die in Reihe geschaltet sind, um eine Kapazität von bis zu 22,1 kWh zu erreichen. Die Kombination von bis zu drei identischen Battery-Box Premium HVM erreicht eine maximale Kapazität von 66,2 kWh.

Das Battery-Box Premium HVS System besteht aus jeweils 2 bis 5 HVS-Batteriemodulen, die in Reihe geschaltet sind, um eine Kapazität von 5,1 bis 12,8 kWh zu erreichen. Die Kombination von bis zu drei identischen Battery-Box Premium HVS erreicht eine maximale Kapazität von 38,4 kWh. Die Fronius Wechselrichter-Produktlinie Symo Hybrid ist kompatibel mit den Battery-Box Premium Modellen HVM 8.3 / 11.0 / 13.8 / 16.6 / 19.3 und 22,1 kWh. Die Wechselrichterlinie Symo GEN24 Plus wird mit den Modellen Battery-Box Premium HVS 5.1 / 7.7 und 10,2 kWh sowie den HVM Modellen 11.0 / 13.8 / 16.6 / 19.3 und 22.1 kompatibel sein.

12.8.2020 | Quelle: BYD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH