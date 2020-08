Photovoltaik: Wagner Solar vertreibt Solrif-Montagesystem von Schweizer

Zwei bekannte Player auf dem Solarmarkt bündeln ihre Kräfte: Die Ernst Schweizer AG vertreibt in Zukunft das Solrif-Montagesystem für die Indach-Montage von PV-Modulen über den Großhändler und Montagesystem-Hersteller Wagner Solar als neuen Distributionspartner.

Von dem neuen Distributionsweg erhofft sich das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz eine noch bessere Marktpräsenz für das Indach-Montagesystem in Deutschland. Durch die gemeinsame Bearbeitung des Marktes mit dem neuen Partner erhöhen sich die Beratungskapazitäten beim Kunden. Bei Wagner ergänzt das Indach-System das TÜV-geprüfte Aufdach-Montagesystem TRIC. Dieses hat Wagner entwickelt und stellt es Deutschland her. Die Distributionspartner wollen erreichen, dass sich Solrif zum Standard bei der Integration von Solaranlagen ins Dach durchsetzt. Helge Hartwig, Verkaufsleiter von PV-Montagesystemen bei der Ernst Schweizer AG, erklärt: „Die Bekanntheit und Reichweite von Wagner werden uns bei der Marktbearbeitung helfen. Zudem eröffnet sich für uns ein neuer, attraktiver Vertriebskanal über den Großhandel. In der Schweiz ist das bereits üblich, aber in Deutschland noch nicht so verbreitet.“ Gemeinsam mit dem neuen Partner strebt Schweizer mittelfristig einen Umsatz von zwei Megawatt mit dem Solrif-Montagesystem an.

Von der Partnerschaft profitieren auch die Kunden. Wagner Solar wird das Indach-Montagesystem als Paket zusammen mit Solarmodulen verkaufen. Der Großhändler möchte als Anlaufstelle für Komplettpakete bestehend aus Montagesystem und Modulen Installateuren die Arbeit erleichtern. Andreas Knoch, Technik-Leiter bei Wagner Solar, berichtet: „Durch die Kombination mit den Glas-Glas-Modulen des Qualitätsherstellers CS Wismar, der die Module mit Solrif-Rahmen herstellt, entsteht ein interessantes Produkt, das unsere Angebotspalette abrundet. Der besondere Reiz liegt für uns in der Kombination eines deutschen Modulherstellers mit Schweizer Qualitätsprodukten.“

Die Partnerschaft startet im August 2020, erste Angebote liegen den Kunden bereits vor. Neben Deutschland wird Wagner Solar das Solrif-Montagesystem auch in anderen europäischen Ländern vertreiben.

26.8.2020 | Quelle: Ernst Schweizer AG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH