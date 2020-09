Photovoltaik-Module von Bauer erhalten Feuerschutzzertifikat Klasse 1

Ein italienisches Prüflabor hat das bestmögliche Brandschutzverhalten der Photovoltaik-Modul Baureihen 6MB und 6MHB von Bauer bestätigt. Die länderspezifischen Vorgaben der italienischen Brandschutzverordnung gehen über die Anforderungen der EU-Norm hinaus.

Der deutsche Hersteller von Photovoltaik-Modulen, die Bauer Energiekonzepte GmbH, hat für seine aktuellen Module der Reihen 6MB und 6MHB die italienische Feuerschutzzertifizierung der Klasse 1 erhalten. Die für Italien geltenden Vorgaben der Brandschutzverordnung nach UNI 9177, eine länderspezifische Ergänzung der Bauartzertifizierung nach IEC 61730, sind nochmals deutlich strenger als es die ansonsten gültige EU-Norm vorgibt. Ausschließlich gesondert zertifizierte Solarmodule dürfen bei der Installation von PV-Anlagen zum Einsatz kommen. Dazu gehören nun auch die Photovoltaik-Module von Bauer.

In Zusammenarbeit mit dem von der italienischen Regierung akkreditierten „Istituto Giordano“ wurden die Photovoltaik-Module von Bauer der Reihen 6MB und 6MHB im Februar geprüft. Sie erhielten dabei die „classe di reazione al fuoco uno“ („Feuerschutzzertifikat Klasse 1“). Italien unterscheidet hierbei drei Schutzklassen: Solarmodule, die den Anforderungen der obersten Brandschutzklasse 1 mit einem hervorragendem Brandschutzverhalten entsprechen, arf man ohne weitere Nachweise über die Eigenschaften der Brandweiterleitung der Dachmaterialien installieren.

In den Bemühungen der Bauer Energiekonzepte GmbH, leistungsstarke und hochwertig verarbeitete Solarmodule anbieten zu können, ist diese Zertifizierung Bestandteil der hausinternen, strengen Qualitätskontrolle. Diese spiegelt sich in einer Leistungs- und Produktgarantie von bis zu 30 Jahren wider. Von ihr profitiert nicht nur der italienische Solarmarkt, sondern die gesamte in Europa verfügbare Produktpalette.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1985 sind Photovoltaik-Module von Bauer mit insgesamt über 935 MW Leistung mit internationalen Partnern und Projekten in ganz Europa installiert worden. Das Spektrum der Projekte reicht von Solarparks, die Strom ins Netz einspeisen, über Eigenverbrauchsanlagen für Gewerbetreibende und Privathaushalte bis hin zu netzunabhängigen Photovoltaik-Systemen. Bauer gehört zu den Pionieren der Branche. Das Unternehmen ist bis heute ein familiengeführtes Unternehmen. Es steht eigenen Angaben zufolge für finanzielle Solidität sowie für zuverlässige Partnerschaften.

7.9.2020 | Quelle: Bauer Energiekonzepte | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH