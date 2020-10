Glasstec und Energy Storage Europe kooperieren

Die Speichermesse Energy Storage Europe (ESE) 2021 baut ihren Industrie- und Gewerbefokus aus und kooperiert mit der glasstec - der Leitmesse für die Glasbranche. Mit der Verbindung ihrer beiden Messen will die Messe Düsseldorf Energiespeicherhersteller mit potenziellen Anwendern in Industrie und Gewerbe zusammenbringen.

„Allein die bisherigen Partnermessen der ESE verzeichnen über 9000 Aussteller und mehr als 300.000 Besucher. Sie werden wir über ausgewählte Informationskanäle der Messe Düsseldorf zu Energiespeicher-Anwendungen informieren”, erläutert Andreas Moerke, Manager der Energy Storage Europe. Das eröffne den Ausstellern der ESE sowie Energieeffizienz-Experten den Zugang zu neuen Zielgruppen.

Das Interesse der Glasindustrie an Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz sei seit jeher hoch, da viele ihrer Produktionsprozesse viel Energie benötigen. In jüngster Zeit habe das Engagement zahlreicher Unternehmen weiter zugenommen, wie unter anderem die Auswahl der dena-Leuchtturmprojekte für CO2-Einsparung in der Industrie zeige: In diesem Jahr stammten allein vier der 13 ausgewählten Projekte aus der Glasindustrie.

Spezielle Informationsangebote für Anwender

Die ESE soll die Glasproduktion und -verarbeitung als Schwerpunktthema in ihr Informationsangebot aufnehmen. So soll es im zentralen „Decarbonization Hub“, einer speziellen Ausstellungsfläche für die Beratung von Anwendern, einen zusätzlichen Themenschwerpunkt „Glas“ geben. Darüber hinaus werden kostenfreie Best-Practice-Vorträge im Forum der Messehalle angeboten.

Hohes Interesse bereits in 2020

Die Energy Storage Europe hatte die speziellen Informationsangebote für Energiespeicher-Anwender aus Partnerindustrien in diesem Jahr ins Leben gerufen und sei von Anfang an auf ein hohes Interesse gestoßen, so Moerke: „Dass das Interesse an der Dekarbonisierung und Energiespeicher-Technologien in unseren Partnerindustrien da ist, hat bereits die verschobene ESE 2020 gezeigt: wir verzeichneten mehrere hundert Anmeldungen potenzieller Anwender.“

Die Energy Storage Europe versteht sich als Leitmesse für die globale Energiespeicherindustrie mit Fokus auf Anwendungen von Energiespeichersystemen und auf industrielle Dekarbonisierung. Parallel finden internationalen Fachkonferenzen statt: die 9. Energy Storage Europe Conference (ESE) der Messe Düsseldorf und die 14. International Renewable Energy Storage Conference (IRES) von Eurosolar. Themenschwerpunkte sind Wirtschaft und Finanzen (ESE) sowie Wissenschaft und Forschung (IRES).

28.10.2020 | Quelle: Messe Düsseldorf

© Solarthemen Media GmbH