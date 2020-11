Strategische Partnerschaft für Solarthermie-Großanlagen von CitrinSolar und Savosolar

Das Moosburger Solarunternehmen CitrinSolar GmbH Umwelt- und Energietechnik hat eine strategische Partnerschaft mit der finnischen Firma Savosolar Oyj geschlossen. Savosolar liefert die Technik für solare Fern- und Prozesswärmeanlagen der Megawatt-Klasse.

Durch die strategische Partnerschaft für Solarthermie-Großanlagen erweitert CitrinSolar mit den Absorbern und Komponenten von Savosolar sein Leistungsspektrum deutlich nach oben. Das Unternehmen kann jetzt auch Solarthermie-Großanlagen mit mehreren tausend Quadratmetern Kollektorfläche anbieten. Für die Großanlagen übernimmt der Moosburger Solarspezialist Planung und Engineering. Zudem ist CitrinSolar in der Lage durch das hauseigene Montageteam seine Kunden auch bei der Installation zu unterstützen.

Die finnische Savosolar hat mit dieser Technik bereits solarthermische Großanlagen von mehr als 14 MW thermischer Leistung in Europa realisiert. Dank Innovationen wie einer einachsigen Nachführung erreichen die Savosolar-Anlagen hohe Erträge. Savosolar hat sich zudem einen Namen als Spezialist für Metallbeschichtungen und als Entwickler und Hersteller eines effizienten Solarwärmeabsorbers gemacht. Diese selektiv beschichteten, vielkammerigen Aluminium-Absorber sind Kernstück der Hochleistungssolar-Großkollektoren. Die Großkollektoren wird CitrinSolar zukünftig in großen solaren Fern- und Prozesswärmeanlagen einsetzen. Das Besondere an den Kollektoren mit 11 kW Leistung ist neben den Absorbern und ihrer beeindruckenden Größe von fast 16 Quadratmetern vor allem die konsequente Ausrichtung auf höchsten Ertrag bei gleichzeitig niedrigsten Wärmegestehungskosten.

Die strategische Partnerschaft für Solarthermie-Großanlagen soll die Stärken beiden Unternehmen ergänzen. Mit den Savosolar Großkollektoren und der Erfahrung des Unternehmens im Megawattbereich der solaren Fern- und Prozesswärme in Kombination mit dem starken Vertriebs- und Servicenetzwerk von CitrinSolar wird es schon bald zu gemeinsamen Projekten kommen.

„Gerade die Nutzung in kommunalen Wärmenetzen ist für die Solarthermie eine Chance, die Energiewende entscheidend voranzutreiben. Immer mehr Stadtwerke und Energiegenossenschaften nutzen die Vorteile von Freiflächen Solarthermie Anlagen: abgasfreie, gesunde und bezahlbare Wärme mit regionaler Wertschöpfung. Mit der Partnerschaft von Savosolar und CitrinSolar bieten wir unseren Kunden nun auch Leistungen im stark wachsenden Großanlagen Bereich“, erklärt Hermann Riess, technischer Leiter bei CitrinSolar, die Ziele der Partnerschaft.

3.11.2020 | Quelle: CitrinSolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH