EnBW entwickelt Softwarelösung für Redispatch 2.0

Die digitale Plattform NETZliveX soll ein umfassendes Werkzeug für den Netzbetrieb der Zukunft werden. Dafür hat EnBW nun als ersten Schritt eine Softwarelösung für Redispatch 2.0 entwickelt.

Die EnBW entwickelt mit Unterstützung ihrer Tochtergesellschaft Netze BW als Verteilnetzbetreiber die digitale Plattform NETZliveX, ein umfassendes Werkzeug für den Netzbetrieb der Zukunft. Erster Baustein dieser Plattform ist eine Softwarelösung für Redispatch 2.0. Sie soll Verteilnetzbetreibern aus ganz Deutschland zur Verfügung stehen. Ziel von NETZliveX Redispatch 2.0 ist ein ganzheitliches und vorausschauendes Engpassmanagement über alle Netzgrenzen und -betreiber hinweg. Stichtag für die Umsetzung ist gemäß Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) der 1. Oktober 2021.

Mit der Dezentralisierung der Erzeugung und dem Ausbau der Elektromobilität im Rahmen der Energiewende nimmt die Zahl der Netzengpässe auf allen Netzebenen zu. Im NABEG wurden daher neue Vorgaben für ein ganzheitliches Netzengpassmanagement über alle Spannungsebenen hinweg festgelegt. Den Verteilnetzbetreibern kommt hierbei eine zentrale Rolle zu, die die Implementierung zahlreicher Prozesse für eine gemeinsame Kommunikation und den Datenaustausch erfordert.

Genau hier setzt die EnBW mit ihrer Software an. Ihre IT-Lösung umfasst die wichtigsten Funktionen, die zur Umsetzung der Redispatch 2.0-Anforderungen erforderlich sind. Ihr modularer Aufbau ermöglicht es, viele unterschiedliche Bestandssysteme bei den Verteilnetzbetreibern anzubinden. Darüber hinaus unterstützt sie den Datenaustausch mit DA/RE (DatenAustausch/REdispatch) und Connect+, sodass sie für alle Verteilnetzbetreiber in Deutschland die optimale und vorausschauende Lösung ist, um die komplexen Anforderungen zu erfüllen. DA/RE ist eine gemeinsame digitale Plattform zur Koordination von Maßnahmen zur Netzstabilisierung und Engpassbeseitigung in Baden-Württemberg über alle Netzebenen hinweg.

Partnerschaftlicher Entwicklungsprozess

Bei der Entwicklung der Softwarelösung für Redispatch 2.0 setzt EnBW auf eine enge Zusammenarbeit mit den Verteilnetzbetreibern. So wurden in den vergangenen Monaten in gemeinsamen Dialogformaten die Voraussetzungen für die Anbindung der vielen unterschiedlichen Bestandssysteme an die NETZliveX Redispatch 2.0-Lösung ermittelt. Diese Vorgehensweise soll auch bei der Implementierung der Softwarelösung zum Einsatz kommen. „Durch diesen partnerschaftlichen Prozess entwickeln wir eine umfassende Lösung, die den Anforderungen der Netzbetreiber bestmöglich gerecht wird“, so Carsten Reichmann, Projektleiter von NETZliveX.

NETZliveX – Plattform für den digitalen Verteilnetzbetreiber der Zukunft.

Die Verteilnetzbetreiber nehmen im Zusammenspiel der Marktakteure bereits jetzt eine zentrale Rolle ein. Die Komplexität ihrer Aufgaben nimmt mit Fortschreiten der Energiewende und dem Ausbau der Elektromobilität weiter zu. „Wir planen deshalb bereits jetzt über Redispatch 2.0 hinaus“, so Carsten Reichmann. Unter dem Namen NETZliveX soll eine umfassende Plattform mit zahlreichen Modulen als Werkzeug für den digitalen Verteilnetzbetreiber der Zukunft entstehen. Die Softwarelösung für Redispatch 2.0 ist dabei der erste Baustein.

4.11.2020 | Quelle: EnBW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH