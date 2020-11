Photovoltaik: SMA bietet Strom für Endkunden an

Wechselrichterspezialist SMA erweitert seine Angebotspalette. Das Unternehmen bietet ab sofort mit SMA Join einen nachhaltigen Stromtarif an.

SMA steigt in das Geschäft mit Strom für Endkunden ein. Wie das Unternehmen aus Niestetal mitteilte, handelt es sich dabei um den nachhaltigen Stromtarif SMA Join. Damit erweitere der Wechselrichterhersteller sein Portfolio im Bereich Energiedienstleistungen . Stromkunden könnten damit auch beim Strombezug die Energiewende unterstützen und Teil einer dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung

“SMA baut mit dem neuen Stromtarif SMA JOIN ihr Angebot an Energielösungen für Endkunden weiter aus.“ Das erklärt Jochen Bornemann, Executive Vice President Digital Center bei SMA. Das Unternehmen biete Kunden mit und ohne eigene Solaranlage jetzt auch die Möglichkeit zum Bezug von grünem Strom an. „Solaranlagenbesitzer können mit den modularen Lösungen des SMA Energy System Home Solarstrom erzeugen, speichern, selbst nutzen oder mit anderen teilen. Und ab sofort auch beziehen, um den eigenen Haushalt rundum klimaneutral und kostengünstig mit regenerativer Energie zu versorgen“, so Bornemann zum SMA Strom für Endkunden.

Tarif selbst berechnen

Auf der Webseite könne ferner jeder, der nachhaltigen Strom nutzen möchte, seinen Strombedarf ermitteln und mit wenigen Klicks einen Vertrag für den Bezug von nachhaltigem Strom abschließen. Besonders einfach sei das für Kunden, deren Solaranlagen schon im SMA Monitoring-Portal Sunny Portal registriert sind. Deren bereits bekannte Daten würden einfach übernommen. SMA JOIN sei zudem flexibel, ohne Mindestlaufzeit und monatlich kündbar. Die Erzeugung des Stroms für den Tarif finde vorwiegend dezentral in Deutschland statt.

