Philipp Kratzert ist neuer Forschungsleiter bei Solarwatt

Philipp Kratzert (49) wechselt von Solibro zum Dresdner Photovoltaik-Systemanbieter Solarwatt und ist dort ab sofort als Vice President für die Abteilung „Forschung & Entwicklung Solarmodule“ verantwortlich.

CTO rmin Froitzheim freut sich, dass die Solarwatt GmbH mit dem promovierten Physiker einen erfahrenen und gut vernetzten Photovoltaik-Experten für die Aufgabe gewinnen konnte: „Dr. Philipp Kratzert hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in der deutschen und internationalen Solarbranche. Mit seiner Kreativität und seiner Expertise ist er für uns eine absolute Bereicherung.“

Philipp Kratzert promovierte 2002 an der Humboldt-Universität in Berlin und arbeitete danach in leitender Funktion beim Halbleiterhersteller Qimonda und bei Infineon Technologies. Vor seinem Engagement bei Solarwatt war er mehr als zehn Jahre für den PV-Dünnschicht-Anbieter Solibro tätig – zuletzt als Vice President Technology and Process Development. 2017 und 2018 stellte er jeweils neue Effizienz-Weltrekorde für Dünnschicht-Module auf. „Darüber hinaus habe ich für Solibro den Aufbau mehrerer Glas-Glas Produktionslinien in Deutschland und China von der Konzeption bis in die Volumenfertigung begleitet. Der Aufbau der neuen SOLARWATT-Fertigungslinie F8 wird deshalb einer meiner Schwerpunkte sein“, erklärt Dr. Kratzert.

In Dresden verantwortet Philipp Kratzert zudem die Weiterentwicklung der Solarwatt-Glas-Glas-Module: „Das gesamte Team arbeitet schon mit Hochdruck an einer Erhöhung der Modul-Leistungsklassen. Außerdem beschäftigen wir uns momentan sehr intensiv mit der nächsten Generation von Zelltechnologien. Ich gehe aktuell davon aus, dass wir im Laufe des Jahres 2021 bereits eine wichtige Produktinnovation in diesem Bereich verkünden können”, sagt Kratzert.

25.11.2020 | Quelle: Solarwatt

© solarserver / Solarthemen Media GmbH