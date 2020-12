BVES-Mitgliederversammlung 2020: Speicherbranche trotzt der Corona-Krise

Der Bundesverband Energiespeicher e. V. (BVES) zieht auf seiner wegen der Corona-Pandemie online abgehaltenen Online-Mitgliederversammlung 2020 eine positive Bilanz - wirtschaftlich für die Branche und organisatorisch für den Verband.

„Energiespeicher werden gebraucht für den Wandel hin zu einer klimaverträglichen, flexiblen Energieversorgung sowie für die Entwicklung von nachhaltigen, digitalen und regional orientierten Geschäftsmodellen rund um Strom, Wärme und Mobilität“, so der wiedergewählte BVES-Präsident Thomas Speidel auf der BVES-Mitgliederversammlung 2020.

Energiespeicher sind eine Zukunftsbranche und die Notwendigkeit des breiten Einsatzes von Energiespeichern wird zunehmend offensichtlich. Das Marktwachstum im Bereich Privathaushalte ist nach wie vor stark. Auch die Bereiche Handel, Gewerbe und Industrie setzen auf Speicher als Schlüssel zu klimaverträglicher Versorgungssicherheit, zur Realisierung von Dekarbonisierungs- und Effizienzvorgaben sowie zur Sicherung von Kostenvorteilen bei Produktionsprozessen.

„Energiespeicher ermöglichen entscheidend die Weiterentwicklung der Energiewende. Die Energiespeicherindustrie ist bereit, ihren systemischen Beitrag zu leisten und Verantwortung zu übernehmen. Doch muss nun endlich auch rechtlich ermöglicht werden, was wir technisch bereits können“, hält Speidel in Bezug auf die aktuelle EEG-Novelle und die kommenden Diskussionen zum Energiewirtschaftsgesetz fest.

Verband ist gewachsen

Die wachsende Bedeutung der Speicherbranche macht sich auch beim Verband bemerkbar. So konnte BVES-Bundesgeschäftsführer Urban Windelen den Mitgliedern eine positive Bilanz vorlegen. Der Verband wächst weiter dynamisch. Im Jahr 2020 setzten mehr als 30 neue Unternehmen ihr Vertrauen in die fachliche Vertretung des BVES.

„Das ist ein toller Vertrauensbeweis und eine schöne Auszeichnung für die exzellente Arbeit in den Fachgremien des BVES sowie die Kompetenz der Kollegen in der Geschäftsstelle“, sagt Windelen anlässlich der BVES-Mitgliederversammlung 2020. „Die Herkunft einer Reihe unserer neuer Mitgliedsunternehmen zeigt zudem die deutliche Verschiebung in der Branche, hin zu einem systemischen Einsatz von Energiespeichern über die reine Energieversorgung hinaus und belegt damit auch die Veränderungen für die bisherige klassische Energiewirtschaft. Der Ruf der Industrie nach dem Green Deal und nach Green Recovery wirkt in Verbindung mit der Corona-Krise als ein zusätzlicher Innovationsbeschleuniger.“

Turnusgemäß stand auf der BVES-Mitgliederversammlung 2020 zudem die Neuwahl des Präsidiums an. Die Mitgleider haben Thomas Speidel, Geschäftsführender Gesellschafter der ads-tec Gruppe, als BVES-Präsident bestätigt. Als weitere Mitglieder des Präsidiums haben sie gewählt: Bernhard Rill (Gustav Klein GmbH & Co. KG), Heinrich Gärtner (GP Joule GmbH), Stefan Reindl (TEAG Thüringer Energie AG), Oliver Weinmann (Vattenfall Europe Innovation GmbH) und Andreas Hauer (ZAE – Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung). Neu im Präsidium ist Britta Buchholz (Hitachi ABB Power Grids). Zur neuen Kassenprüferin neben Heiko Tautor (WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG) hat die Versammlung Gundula Klesse (Senec GmbH) berufen.

1.12.2020 | Quelle: BVES | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH