Juwi-Gruppe: Mehr als 3 Gigawatt an installierter Photovoltaik-Leistung erreicht

Mit der Vollendung eines 250-Megawatt-Solarportfolios in Südafrika überschreitet der Projektentwickler Juwi die 3 Gigawatt Grenze an installierter Photovoltaik-Leistung.

Trotz des Corona bedingten Lockdowns konnte die südafrikanische Tochtergesellschaft des deutschen Projektentwicklers für erneuerbare Energien, Juwi, in den vergangenen Monaten gleich drei große Solarparks fertigstellen. Als letztes der drei Projekte ging im November der Solarpark Waterloo ans Netz. Der 86 Megawatt starke Photovoltaik-Solarpark liegt rund zehn Kilometer außerhalb der Stadt Vryburg in der Provinz Nordwest und liefert sauberen Strom für 84.000 Haushalte. Das Projekt ist Bestandteil eines 250-MW-Solarportfolios, das Juwi für den südafrikanischen Versicherungskonzern Old Mutual errichtete. Mit der Inbetriebnahme ist nicht nur der Bau des Portfolios abgeschlossen, Juwi überschreitet damit auch die Marke von 3 Gigawatt an installierter Photovoltaik-Leistung.

„3 Gigawatt an installierter Photovoltaik-Leistung ist ein herausragender Meilenstein in unserer Firmengeschichte“, sagt Stephan Hansen, COO und Mitglied des Juwi-Vorstands. „Es freut mich umso mehr, dass unsere Kolleginnen und Kollegen aus Südafrika mit dem Bau von gleich drei großen Solarparks wesentlich zu dieser Erfolgsbilanz beigetragen haben. Schließlich mussten sie mit dem Baubeginn mehr als zwei Jahre warten bis die Politik ihre internen Differenzen in puncto erneuerbare Energien beigelegt hatte.“

Der südafrikanische Erneuerbare-Energien-Markt nimmt Fahrt auf

Mit der Unterzeichnung von Stromabnahmeverträgen zwischen dem staatlichen Energieversorger Eskom und mehreren unabhängigen Unternehmen zur Stromerzeugung endete im April 2018 eine mehr als zwei Jahre währende Hängepartie um den weiteren Ausbau regenerativer Energien am Kap. Seitdem nimmt der südafrikanische Erneuerbare-Energien-Markt wieder Fahrt auf.

Ein wichtiger Baustein dabei: Das 250-Megawatt-Portfolio, das Juwi für Old Mutual umsetzte. Das Portfolio besteht aus den Solarparks Waterloo (86 MW) bei Vryburg, Bokamoso (78 MW), nahe der Stadt Leeudoringstad, ebenfalls in der Provinz Nordwest, und Droogfontain 2 (86 MW), gelegen nahe der Diamantenstadt Kimberly in der Provinz Nordkap. Im Frühjahr 2019 erfolgte der Baubeginn. Als letztes der drei Projekte konnte der Solarpark Waterloo trotz der Corona-bedingten Einschränkungen an den Betreiber übergeben werden.

Auch in den kommenden Ausschreibungsrunden für erneuerbare Energien in Südafrika wird Juwi mit Projekten ins Bieterverfahren gehen.

1.12.2020 | Quelle: Juwi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH