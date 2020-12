Der Europäische Solarpreis 2020: Erfindungsreichtum der regionalen Akteure gewürdigt

Wegen der Pandemie fand die Preisverleihung des Europäischen Solarpreises 2020 online statt und wurde live übertragen. Eurosolar vergibt den Preis seit 1994 für herausragende Projekte zur regenerativen und dezentralen Energieversorgung in Europa.

Der Europäische Solarpreis 2020 wurde an neun Changemaker verliehen, die für die Energiewende kämpfen. Eurosolar verlieh den Europäischen Solarpreis heute an Akteure aus sieben verschiedenen Nationen. Die Preisträger in den Kategorien Kommunen, Solararchitektur, Industrie, Regionalverbände, Mobilität, Medien und Bildung tragen mit ihren herausragenden Projekten zur regenerativen und dezentralen Energieversorgung in Europa bei. Der Preis wurde zum Beispiel an eine Inselgemeinde verliehen, die ein eigenständiges Energienetz besitzt, verwaltet und unterhält, das alle Bewohner mit erneuerbarem Strom versorgt. Außerdem an eine Filmregisseurin, die das Bewusstsein für die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Kohlekraft schärft. Und auch an ein Social Enterprise, das mit mobiler Biogastechnologie eine unabhängige und kohlenstoffarme Energieversorgung ermöglicht.

Botschafter der Regenerativen Dekade

Für den Eurosolar-Präsidenten und Vorsitzenden der Jury, Peter Droege, sind die preisgekrönten Projekte perfekte Beispiele für die laufende Transformation des Energiesystems: „Die heutigen Preisträger zeigen, wie die Welt vollständig erneuerbar werden kann. Sie sind Botschafter der Regenerativen Dekade, die Eurosolar fordert. Angesichts der offenkundigen fossilen Klimabedrohung müssen alle zentralen Energiesysteme, auch die auf nuklearen Ressourcen basierenden, jetzt abgebaut und ersetzt werden, in einer Mobilisierung aller regenerativen Ressourcen für eine dezentrale und erneuerbare Versorgung. Für alle, die noch Hoffnung auf den Erhalt des Lebens auf der Erde hegen, gibt es keine Alternative, die Verbrennung aller fossilen Ressourcen – Kohle, Erdgas und Erdöl – sofort zu beenden. Die europäischen Solarpreisträger von Eurosolar zeigen, wie es geht.”

Wegen der Pandemie fand die Preisverleihung online statt und wurde live übertragen. Die ungewöhnlichen Umstände taten der Begeisterung der Gewinner keinen Abbruch: Sie präsentierten stolz ihre Solarpreis-Pokale vor der Kamera. In den vergangenen Jahren fand die Preisverleihung in Wien, Barcelona und Prag statt. Seit 1994 wird der Preis jährlich an Kommunen, kommunale Unternehmen, Verbände und Organisationen, Architekten, Journalisten und Privatpersonen in Zusammenarbeit mit den nationalen Sektionen von Eurosolar verliehen. Der Preis würdigt das Engagement und den Erfindungsreichtum der regionalen Akteure und gibt neue Impulse für eine regenerative und dezentrale Energiewende in Europa.

Der Europäische Solarpreis 2020 wurde an neun Preisträger verliehen:

Kategorie: Städte, Gemeinden, Landkreise, Stadtwerke, Stadtwerke

Isle of Eigg, Schottland

Für ihr gemeindeeigenes, verwaltetes und gewartetes autonomes Energienetz, das alle Bewohner mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt

Kategorie: Solararchitektur und Stadtplanung

FELIX PARTNER Architektur und Design, Schweiz

Für die Umgestaltung des 350 Jahre alten Engadiner Gebäudeensembles in ein traditionelles und zugleich modernes Nullenergiehaus

Kategorie: Industrie- und Handelsunternehmen oder Landwirte

Camping Car, S.L., Spanien

Für die Schaffung der umweltfreundlichen Camping-Bungalowanlage La Ballena Alegre, Costa Brava

Kategorie: Lokale oder regionale Verbände / Organisationen

Bodensee-Stiftung, Deutschland

Für ihre vielseitige Arbeit und ihr zuverlässiges Engagement für Erneuerbare Energien seit über 25 Jahren

Kategorie: Transport und Mobilität

Stadt Ærø, Dänemark

Für die Elektrofähre ELLEN, die das große Potenzial der grünen Elektromobilität in der Schifffahrt demonstriert

Kategorie: Medien

Plattform gegen nukleare Gefahren Salzburg (PLAGE), Österreich

Für die Kampagnenarbeit zu den Gefahren der Kernenergie und das neue Kurzvideo “Quit EURATOM”

Johanna Jaurich, Deutschland

Für den Film “Meine Zukunft ohne Kohle – Drei Menschen, eine Geschichte”

Kategorie: Bildung und Berufsausbildung

Schuldachrevolution, Niederlande

Für die Förderung und Unterstützung der Installation von PV-Systemen auf allen geeigneten niederländischen Schuldächern

Kategorie: Eine-Welt-Kooperation

Social Business (B)Energie, Deutschland

Für Ihre mobile Biogastechnologie, die abgelegenen Haushalten eine unabhängige und kohlenstoffarme Energieversorgung ermöglicht

