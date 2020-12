BEG-Förderung: Richtlinien für BAFA und KfW stehen fest

Fotos: Guido Bröer (l.), KfW (r.)

Am 1. Januar 2021 soll die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) starten – zunächst für Einzelmaß­nah­men in der Zuschussvariante des BAFA. Ab dem 1. Juli 2021 soll dann die KfW mit der Effizienzhausförderung und der Kreditvariante für Einzelmaßnahmen folgen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Förderrichtlinien jetzt finalisiert. Der Infodienst Solarthemen präsentiert die wichtigsten Fördersätze hier in Tabellenform.

© Dxmqootpugj Qmcrx DhuT