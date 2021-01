ABO Wind kombiniert Wind und Solar für Energiepark

Der Projektentwickler ABO Wind baut in Rheinland-Pfalz einen Energiepark mit Windenergie und Photovoltaik. Beide Technologien teilen sich die Infrastruktur.

ABO Wind kombiniert Wind und Solar für einen neuen Energiepark im rheinland-pfälzischen Gielert. Wie der Projektierer aus Wiesbaden mitteilte, besteht dieser aus zwei Windkraftanlagen und einer Solaranlage. ABO Wind plant und baut die Erneuerbaren-Energie-Anlagen. Es ist das erste Kombiprojekt aus Solar- und Windenergie des Wiesbadener Unternehmens. Der Windpark mit zwei knapp 239 Meter hohen Nordex N149-Anlagen mit einer Nennleistung von je 5,7 Megawatt erhielt ferner 2020 eine Genehmigung. Er befindet sich aktuell im Bau und soll Ende 2021 ans Netz gehen. Die Genehmigung für die Solaranlage mit 746 Kilowatt peak hat das Unternehmen seit Mitte Dezember 2020. Anfang Januar 2021 soll nun die Errichtung der Anlage beginnen.

Anwohnerinnen und Anwohner können die Entstehung des Energieparks auf einer eigenen Website verfolgen. Dort informiert ABO Wind über die Eckdaten des Projektes, beantwortet Fragen und begleitet den Bau mit Bildergalerien.

Infrastruktur für beide

Der Energiepark zeigt, wie gut Windkraft und Solarenergie kombinierbar sind. Die Infrastruktur des Windparks kann für die Einspeisung des Solarstroms mitgenutzt werden. Zur gemeinsamen Infrastruktur gehören ferner die Kabeltrasse, die Trafo-/ Übergabestationen sowie einzelne Erschließungsflächen. ABO Wind hat außerdem ein besonderes Messkonzept für die eingespeisten Strommengen der Anlagen entwickelt. Die Solaranlage ermöglicht zudem die sinnvolle Nutzung einer alten Deponiefläche, die sich nicht für Landwirtschaft oder Aufforstung eignet.

ABO Wind hat bislang 158 Windkraft- und Solar-Anlagen mit knapp 400 Megawatt Gesamtleistung in Rheinland-Pfalz errichtet, davon 31 Anlagen in der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf, in der Gielert liegt. Der Energiepark wird jährlich rund 28 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom produzieren.

Die Anlagen werden auf Flächen der Gemeinde Gielert bzw. dem „Zweckverband der zwölf Gemeinden“ errichtet. Von den Pachteinnahmen profitieren also auch die Bürgerinnen und Bürger. Durch einen Solidarpakt der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf werden außerdem alle weiteren Gemeinden in der Verbandsgemeinde indirekt an den Einnahmen beteiligt.

ABO Wind hat in der VG Thalfang neben den Windkraftanlagen im Jahr 2012 mit dem „Hunsrücker Windweg“ einen fünf Kilometer langen Wanderlehrpfad zum Thema Windenergie errichtet. Die Strecke führt an Windenergieanlagen unterschiedlicher Generationen vorbei, die ABO Wind in den vergangenen zwanzig Jahren errichtet hat. Sie bieten den Besuchern einen Blick auf die rasante Entwicklung der Technologie. Große Schautafeln entlang des Windwegs informieren über Hintergründe und Technik, interaktive Spielstationen machen den Weg auch für Familien mit Kindern interessant.

13.1.2021 | Quelle: ABO Wind AG

© solarserver / Solarthemen Media GmbH