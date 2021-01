Solarthermische Klärschlammtrocknung reduziert CO2-Ausstoß um jährlich 60.000 Tonnen

In gigantischen, wie Gewächshäuser aufgebauten Hallen trocknet Sonnenenergie den Klärschlamm der Kläranlage Bottrop, damit dieser auch ohne den Einsatz von Kohle verbrannt werden kann. Die Wärmeverteilung in der Trocknungsanlage realisiert Spie Osmo.

Spie, der Dienstleister in den Bereichen Energie und Kommunikation, unterstützt mit seinen Experten der Einheit Spie Osmo die Emschergenossenschaft bei der Anlage für die solarthermische Klärschlammtrocknung. Diese entsteht zurzeit in Bottrop auf dem Gelände einer der größten und modernsten Kläranlagen Deutschlands, die das Abwasser für ein Einzugsgebiet mit über 1,3 Millionen Einwohnern reinigt. Bei der klimaschonenden Klärschlammbehandlung trocknen Sonnen- und Abwärmeenergie den entwässerten Schlamm zukünftig. Bereits heute ist die Kläranlage energieautark.

Klärschlammverbrennung künftig ohne Kohle möglich

Spie Osmo liefert und installiert auf dem Gelände der Bottroper Kläranlage vier weitere Blockheizkraftwerke mit einer Heizleistung von insgesamt elf Megawatt sowie ein umfangreiches Rohrleitungssystem samt Ausstattung der neuen Wärmezentrale inklusive der dazugehörigen E-MSR-Technik. Die Anlagen dienen künftig der Energieversorgung der Kläranlage und der neuen solarthermischen Klärschlammtrocknung. Diese stellt einen wichtigen Meilenstein in Sachen Klimaschutz im Klärwerk dar: In vier Faultürmen entstehen im Klärwerk Bottrop aus den Klärschlämmen zunächst Faulgase, die vier, in der Vergangenheit von Osmo installierte, Blockheizkraftwerke in Strom und Wärme umsetzen.

In einem zweiten Verwertungsschritt verbrennt man die Klärschlämme nach der Entwässerung. Der erforderliche Brennwert ist bislang jedoch nur erreichbar, wenn man dem Klärschlamm Kohle zusetzt. In Zukunft soll die solarthermische Klärschlammtrocknung dem Schlamm jedoch so viel Feuchtigkeit entziehen, dass auch ohne die fossile Ressource Kohle ein entsprechender Brennwert erreicht wird. Dazu wird die thermische Energie – also die anfallende Überschusswärme – aus den bestehenden und den neuen Blockheizkraftwerken sowie aus der Klärschlammverbrennung intelligent genutzt.

Klimaneutrale Schlammtrocknung durch Sonnenenergie

Zudem kommt hier die Sonne als natürliche Energiequelle zum Einsatz: 32 Trocknungshallen, die Gewächshäusern gleichen, stehen auf einer Grundfläche von 60.000 Quadratmetern – eine riesige Fläche, auf der die solarthermische Klärschlammtrocknung in Bottrop klimaneutral erfolgt. Spie realisiert die Verteilung der thermischen Energie in den Trocknungshallen und nimmt dafür umfangreiche Verrohrungsarbeiten in den Hallen, auf einer neu zu errichtenden Rohrbrücke sowie in der neuen Wärmezentrale vor. „Wir sparen aufgrund der thermosolaren Trocknungsanlage künftig den Einsatz von etwa 20.000 Tonnen Kohle pro Jahr – dies wird unsere jährlichen CO2-Emissionen um etwa 60.000 Tonnen verringern. So werden wir noch moderner und klimafreundlicher“, sagt Emanuel Grün, Technik-Vorstand der Emschergenossenschaft.

