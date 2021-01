Entega übernimmt Photovoltaik und Stromkunden von Viessmann

Viessmann-Stromtochter "Energy Market Solutions". Der Heizungsbauer bleibt aber weiterhin Gesellschafter. Das Batterie- und PV-Geschäft von Viessmann wechselt hingegen mit der weiteren Tochtergesellschaft "Energy Projekt Solutions" vollständig zur Entega.

Der Darmstädter Öko-Energieversorger Entega hat die Mehrheit an der Energy Market Solutions übernommen – einer bisherigen Tochtergesellschaft der Digital Energy Solutions (DES), welche die Stromaktivitäten von Viessmann verantwortet. Im Zusammenhang mit der Übernahme hat Entega auch die Energy Project Solutions-Aktivitäten von Viessmann erworben. Über die Höhe des Kaufpreises haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Das Kartellamt muss dem Deal noch zustimmen.

„Kern unserer Unternehmensstrategie ist bereits seit über einem Jahrzehnt der Ausbau der Erneuerbaren Energien hin zu einer klimaneutralen Stromversorgung. Da ist die jetzt vereinbarte Kooperation mit dem Klimalösungsanbieter Viessmann und die Übernahme der Mehrheit an der Energy Market Solutions eine folgerichtige, konsequente Weiterentwicklung“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Entega AG, Marie Luise Wolff heute in Darmstadt.

Unter dem Dach der DES ist Energy Market Solutions für Kunden für die Beschaffung und den Handel mit Strom verantwortlich. Mmit Sitz in Berlin hat das Unternehmen zwei Dutzend Mitarbeitern. Mit einer fünfstelligen Anzahl an ViShare Kunden ist Viessmann ein wichtiger Partner der Energy Market Solutions. Dazu gehört auch die Viessmann ViShare Stromcommunity. Private Stromproduzenten beziehen 100-prozentigen Ökostrom auch für Wärme und Mobilität.

Für Kunden soll sich nichts ändern

Für unsere Kunden wie auch für alle anderen Vertragspartner wird sich nichts ändern, versichert Joachim Janssen, Co-CEO der Viessmann Group: “Mit der neuen Partnerschaft mit Entega haben wir eine gute und zukunftsfähige Basis geschaffen, um die ViShare und das Geschäft der Energy Market Solutions hierüber hinaus langfristig auszubauen.” Karlheinz Reitze, Geschäftsführer der DES, ergänzt: “Die DES wird als Mitgesellschafter auch künftig die Weiterentwicklung der Energy Market Solutions vorantreiben und den Kundennutzen steigern.”

Die Geschäftsanteile von Energy Project Solutions, ebenfalls eine Aktivität von DES, gehen in diesem Zuge vollständig an die Entega über. Die Energy Project Solutions ist im Projektgeschäft für Solaranlagen und Batterie(groß)speicher tätig.

Partnerschaft mit Synergien

Für Entega biete die Transaktion und die Kooperation mit Viessmann die daher die Möglichkeit, das Portfolio für Ihre Kunden zu erweitern, so der Stromhändler. „Die Partnerschaft mit Viessmann bietet über die jetzt vereinbarte Transaktion für beide Unternehmen zahlreiche Synergieeffekte und Chancen. Hier kommen zwei Unternehmen zusammen, die sich seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bereichen der Energiewende, dem nachhaltigen Wirtschaften und der Klimafreundlichkeit verschrieben haben“, so Wolff.

Die Entega AG bezeichnet sich als einen der größten Anbieter von Ökostrom und klimaneutralem Erdgas in Deutschland. Zu ihren Aufgaben zählt sie dabei vor allem die regenerative Energieerzeugung. Aber auch die klassische Versorgung mit Energie, Wasser und Telekommunikation sowie der Betrieb und Bau von Netzen gehört zum EVU.

26.1.2021 | Quellen: Viessmann, Entega

© Solarserver.de | Solarthemen Media GmbH