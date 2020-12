Ziel des Projektes ist es, den Fahrplan der Wärmepumpen mit den Anforderungen von Tennet abzugleichen und den Betrieb in Zeiten zu verschieben, in denen auf Grund von Engpässen im Stromnetz die Einspeisung erneuerbaren Stroms reduziert werden müsste.

Zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in Wohngebäuden werden Wärmepumpen in diesem Jahrhundert eine Schlüsselrolle spielen. Davon sind Deutschlands größter Übertragungsnetzbetreiber Tennet und der Heiztechnikhersteller Viessmann überzeugt. Grund genug für Viessmann und Tennet, das Pilotprojekt ViFlex ins Leben zu rufen, das im kommenden Jahr starten wird.

Das Nutzen der Flexibilitätspotenziale von Wärmepumpen für das Engpassmanagement im Stromnetz werden Viessmann und Tennet in dem Pilotprojekt ViFlex gemeinsam erproben. Ziel ist es, jeweils eine dreistellige Zahl von Wärmepumpen und Stromspeichern zu einem virtuellen Kraftwerk zu bündeln. Gleichzeitig können diese Kunden bei einer Teilnahme am Pilotprojekt deutlich Stromkosten einsparen.

Optimierung durch die Viessmann ViCare-App

Die Optimierung der Wärmepumpen erfolgt über den von Viessmann entwickelten Kommunikationskanal. Diesen nutzen Kunden bereits über ihre ViCare App, um maximalen Komfort und Effizienz für ihr Energiesystem zu Hause zu erhalten. Der Fahrplan der Wärmepumpe wird mit den Anforderungen von Tennet abgeglichen und der Betrieb wenn möglich in Zeiten verschoben, in denen auf Grund von Engpässen im Stromnetz die Einspeisung erneuerbaren Stroms reduziert werden müsste, indem zum Beispiel Windenergieanlagen abgeregelt würden (sogenanntes Engpassmanagement). Indem stattdessen die in virtuellen Kraftwerken gebündelten Wärmepumpen Strom aufnehmen, entlasten diese das Stromnetz. Zudem sorgen sie dafür, dass erneuerbarer Strom nicht „weggeworfen“ werden muss.

Voraussetzung ist, dass Kunden einen Stromtarif in der ViShare Energy Community über den Vertragspartner Digital Energy Solutions, einem Tochterunternehmen von Viessmann, abschließen. Somit bleiben alle Komponenten in einer Hand; das steigert die Zuverlässigkeit für die Kunden. Die Wärmepumpen der Teilnehmer werden so optimiert, dass ohne Komfortverlust ein Beitrag an Tennet für das Engpassmanagement zur Verfügung gestellt wird. Dies erfolgt über die von Tennet und weiteren Akteuren betriebene Equigy Plattform, eine Crowd Balancing Plattform, die auf Blockchain-Technologie basiert.

Viessmann Wärmepumpen reagieren auf Stromangebot

Bei den Viessmann Wärmepumpen handelt es sich um eine Technologie, die mit intelligenter Steuerung in der Lage ist, flexibel auf die Anforderungen des Stromnetzes zu reagieren. So kann zum Beispiel die Wärmepumpe genau dann arbeiten und den Wärmespeicher füllen, wenn viel Solarstrom vom Dach kommt. Das gilt genauso wenn der Wind in Deutschland stark weht und viel Windstrom im Netz zur Verfügung steht. So kann man das Stromnetz stabilisieren und die Nutzung fossiler Kraftwerke ersetzen.

16.12.2020 | Quelle: Tennet | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH