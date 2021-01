Thüringen: Verein smood für Energie-Quartiere gegründet

Die Partner des Thüringer "Wachstumskerns" smood („smart neighborhood“) zur Entwicklung von Technologien für dezentral versorgte Quartiere haben jetzt einen Verein gegründet.

Der regionale Wachstumskern “smood ® – smart neighborhood” bündelt in fünf Verbundprojeketen (smoodPlan, GeoHeatStorage, GeoHoP, EStorage und smoodACT) das notwendige Know-how, um eine systemische Wertschöpfung vom digitalisierten Planungsprozess über neuartige Quartiersspeicher für Strom und Wärme bis hin zur Steuerungs- und Betriebsführungslösung zu entwickeln. smood selbst wird dabei für die Entwicklung von Lösungen für lebenswerte, effiziente und umweltfreundliche Wohnquartiere noch bis 2022 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit 10 Mio. € gefördert. Beteiligt an smood sind 16 Unternehmen, vier Forschungseinrichtungen und ein Verein in Zentral-Thüringen.

Gründungsmitglieder sind zunächst zehn Thüringer Mittelständler, die im Innovationsprojekt smood mitwirken. Weitere Bündnispartner treten nun bei. Der Vorstandsvorsitzende des Vereins Kersten Roselt von JENA-GEOS® und EnergieWerkStadt ist erfreut über den nächsten Schritt: “Mit der Vereinsgründung hat der Wachstumskern eine außenwirksame Plattform geschaffen, die smood® bei der zukünftigen Umsetzung smarter und energieeffizienter Quartiere und in der öffentlichen Darstellung weiter stärkt.” Stellvertretende Vorsitzende sind Andreas Reich von reich.architekten bda aus Weimar und Ingo Schrewe, incowia GmbH aus Ilmenau. Sitz des Vereins ist Jena.

Verein soll smood-Arbeit verstetigen

Zu den Zielen des Vereins gehören unter anderem die Unterstützung der Mitglieder bei der verbundprojektübergreifenden Zusammenarbeit. Er vertritt außerdem die smood-Ideen in nationalen und internationalen Fachdiskussionen. Und er soll den Wachstumskern und dessen zukünftige Produkte bei potenziellen Anwendern und Kunden bewerben. Die Vereinsgründung ist somit ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer Vermarktungsgesellschaft für smood®-Technologien.

Die Geschäftsführerin des Thüringer Erneuerbare Energien-Netzwerks (ThEEN), Jana Liebe, sagt: „Diese Weiterentwicklung ist ein wichtiger Baustein für die Umsetzung der Projektergebnisse zur nachhaltigen Quartiersentwicklung in der Praxis und ist wegweisend für die Energiewende über Thüringen hinaus.“ ThEEN unterstützt das smood-Bündnis im Projektmanagement sowie bei der Öffentlichkeitsarbeit.

27.1.2021 | Quelle: ThEEN

