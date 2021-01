Zattoo sendet TV-Streaming vom Server im Windrad

Ab sofort laufen erste Inhalte des TV-Streaming-Anbieters Zattoo über ein eigenes Rechenzentrum mit Server direkt in einem Windrad im Paderborner Land.

Dass klimaverträgliches Streaming möglich ist, zeigt jetzt eine Kooperation von Zattoo mit dem in Paderborn ansässigen Windenergieanlagenbetreiber Westfalenwind. Durch das preisgekrönte Green IT-Projekt windCORES des Windparkbetreibers bringt der TV-Streaming-Anbieter Zattoo die Server seines Rechenzentrums direkt in einem Windrad unter. Die Betontürme, wie sie insbesondere vom Hersteller Enercon bekannt sind, bieten dafür reichlich Platz. Seit heute laufen erste Inhalte des TV-Streaming-Anbieters über dieses innovative Rechenzentrum im Windrad. Zattoo und Westfalenwind übernehmen mit der Zusammenarbeit eine Vorreiter-Rolle. Nach Einschätzung der Unternehmen ist dieses Projekt weltweit einzigartig.

Hoher Stromverbrauch durch Internetserver

Der weltweite CO2-Ausstoß steigt kontinuierlich und die Internetnutzung trägt mehr und mehr dazu bei. Auch Streaming-Dienste, Cloud-Anwendungen und Videokonferenzen sind dafür stark verantwortlich. Das wird nicht zuletzt durch die aktuelle Corona-Lage deutlich.

Auch wenn viele Rechenzentren schon heute energieeffizient betrieben werden, entstehen immer noch jede Menge CO2-Emissionen durch den laufenden Betrieb. Bei Zattoo, einem der größten TV-Streaming-Anbieter Europas, werden im Monat über 80 Millionen Stunden TV-Inhalte gestreamt. Dabei werden täglich zwischen Nutzern und Rechenzentrum mehr als fünf Millionen Gigabyte an Daten ausgetauscht. Das verbraucht alleine bei Zattoo rund eine Million Kilowattstunden Strom pro Jahr, bei deren Produktion in der Regel CO2 anfällt. Bei Zattoo arbeitet man deshalb bereits an einer Lösung.

Testphase läuft

Mit dem windCORES-Projekt des Windparkbetreibers Westfalenwind aus Paderborn plant Zattoo das eigene Rechenzentrum zukünftig direkt in einer Windkraftanlage zu betreiben. Nach einer Testphase laufen seit dieser Woche erste Inhalte des TV-Streaming-Anbieters über dieses innovative Rechenzentrum. Damit nutzt Zattoo nicht nur Ökostrom aus Windenergie für die Verbreitung von TV-Inhalten, sondern platziert das eigene Rechenzentrum direkt in das Windrad, also dorthin, wo der Strom entsteht.

“Mit windCORES werden die Windenergieanlagen einer weiteren nachhaltigen Nutzung zugeführt. So können wir den steigenden Energiebedarf durch die zunehmende Digitalisierung mit der Energiewende in

Einklang bringen”, so Fiete Dubberke, Geschäftsführer IT bei Westfalenwind.

Strom und Platz sind günstig

“Die Idee, Rechenkapazität näher zur sauberen Energieerzeugung zu bringen und dabei noch ungenutzte Raumkapazitäten zu erschließen, ist so einfach und naheliegend und aus unserer Sicht ein Projekt, das hoffentlich Schule macht. Wir wollen konsequent zum nachhaltigen Unternehmen werden und andere dazu bewegen, mitzumachen”, sagt Stefan Lietsch. Er ist als Chief Technology Officer bei Zattoo verantwortlich für das Projekt.

Ende 2020 sind die ersten Server von Zattoo in das Windrad von Westfalenwind eingezogen. In dieser ersten Phase wurden zunächst einige wichtige Tests an den Systemen und Prozessen von Zattoo durchgeführt. Am Donnerstag dieser Woche Hat der IT-Dienstleister dann die ersten Server in Betrieb genommen. In einer nächsten Phase will Zattoo herausfinden, ob windCORES den unternehmenseigenen, hohen Ansprüchen an Stabilität und Zuverlässigkeit gerecht werden kann. Das ist für Zattoo, als Anbieter von Live Fernsehen äußerst wichtig, um sicherzustellen, dass der eigene Service rund um die Uhr genutzt werden kann.

Windrad als Hauptstandort geplant

Nach und nach plant Zattoo dann immer mehr Inhalte über das Rechenzentrum im Windrad laufen zu lassen. Als erster Streaming-Anbieter weltweit, der mit seinen Servern in ein Windrad zieht, betritt Zattoo mit diesem Projekt Neuland. Sollten sich die Erwartungen an das Projekt erfüllen, plant Zattoo das Windrad zukünftig zum Hauptstandort für das eigene Rechenzentrum zu machen.

29.1.2021 | Quelle: Westfalenwind

