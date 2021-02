Batterie-Hersteller Microvast: Neue Europazentrale nimmt Betrieb auf

In Ludwigsfelde bei Berlin hat Microvast seine neue Europazentrale eröffnet. Die Fertigungsstraße für Batteriemodule steht bereits. Noch im ersten Quartal dieses Jahres soll es mit der Batterieproduktion losgehen.

Microvast, Inc., ein weltweit agierender Hersteller für Lithium-Ionen Batteriezellen, -module und Batteriepacks eröffnet seine neue Europazentrale in Ludwigsfelde bei Berlin pünktlich am 1. Februar 2021. Während der Start der administrativen Tätigkeiten aufgrund der aktuellen SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung in Brandenburg zum Teil ins Home-Office verlegt wird, beginnt im Werk in Ludwigsfelde die Vorbereitung für die Regelproduktion. Sascha Kelterborn, Senior Vice President und Mitglied des Vorstandes von Microvast freut sich über die fristgerechte Fertigstellung und Inbetriebnahme: „Jeder, der schon einmal mit einem Unternehmen und angeschlossenem Produktionsbetrieb umgezogen ist, weiß wie viel Energie so etwas schon in ,normalen‘ Zeiten kostet. Unsere Mitarbeiter und Dienstleister haben unter den aktuellen Pandemie-Bedingungen einen außergewöhnlichen Job gemacht. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar.“

Mit der offiziellen Ansiedlung in Ludwigsfelde ist der Umzug vom bisherigen Standort in Frankfurt a. M. vollständig abgeschlossen. 43 Mitarbeiter starten an ihren neuen Büro-Arbeitsplätzen, sobald die Pandemie-Situation dies zulässt, in Räumlichkeiten mit einer Fläche von 3.400 Quadratmetern. Auch die Produktion der Batteriemodule beginnt pünktlich zum Ende des 1. Quartal 2021.

Zum Produktionsstart werden auf dem 36.000 Quadratmeter großen Grundstück Batteriemodule mit einer Gesamtkapazität von bis zu 1,5 GWh produziert. Im Endausbau der Microvast Europazentrale werden bis zu 250 Mitarbeiter eine Batteriemenge von bis zu 6 GWh Kapazität produzieren können. Die Produktionsanlage ist gut 100 Meter lang. Dort werden in der ersten Phase 500.000 Batteriemodule gefertigt. Die von Thyssenkrupp neu entwickelte und gefertigte Anlage ist eine der weltweit ersten Modularen-Produktionslinien für Batteriemodule. Sie steht in der 10.500 Quadratmeter großen Produktionshalle. Zur Fertigung der Module steht ein 5.300 Quadratmeter großes Depot zur Verfügung, das für die angelieferten Einzelkomponenten und die anschließende Distribution in ganz Europa genutzt wird.

Produktionsstart nach nur zwei Jahren Entwicklungszeit

Der in nur zwei Jahren Entwicklungszeit entstandene Produktionsstandort befindet sich verkehrsgünstig mit direktem Anschluss an die B101 Ludwigsfelde Ost und den Großraum Berlin. Im Februar 2019 entschied sich Microvast nach einer eingehenden Sondierung für das Grundstück. Schon im März 2020 erhielt der beauftragte Entwickler des Bauvorhabens, Panattoni Germany Properties GmbH, die Baugenehmigung vom Landkreis Teltow Fläming und setzte 14 Tage darauf den ersten Spatenstich. Am 2. Juli feierte Microvast Richtfest. Im November 2020 beginnt die Endinstallation der Produktionsanlagen von Thyssenkrupp im neuen Werk in Ludwigsfelde. Die Genehmigung der Anlage durch das Bauamt erfolgte am 13. Januar 2021. Das Unternehmen ist nun offizieller Hausherr und kann planmäßig am 1. Februar die Arbeit in der neuen Microvast Europazentrale beginnen.

1.2.2021 | Quelle: Microvast | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH