Windenergie: Enova gründet Beteiligungsunternehmen für den Kauf alter Windparks

Foto: Enova Referenzprojekt: Enova Value hat einen 25-Megawatt-Windpark in Heinsberg akquiriert.

Die neue Gesellschaft Enova Value soll individuelle Lösungen erarbeiten, die einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb von Ü15-Windkraftanlagen oder ein erfolgreiches Repowering ermöglichen sollen. Das erste Referenzprojekt der Enova Value ist ein 25-Megawatt-Windpark in NRW.

Mit der Enova Value hat die Enova-Unternehmensgruppe eine neue Gesellschaft gegründet, die sich auf den Kauf und die Wertsteigerung alter Windkraftanlagen konzentriert. Gemeinsam mit Gesellschaftern, Grundstückseigentümern, Gemeinden und weiteren Stakeholdern erarbeitet die neue Gesellschaft individuelle Lösungen, um einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb oder ein erfolgreiches Repowering zu ermöglichen. Seine Aktivitäten startete das Unternehmen mit dem Erwerb eines 25-Megawatt-Windparks im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg. Dieser soll bis 2025 repowert werden. Aktuell steht Enova Value in Verhandlungen für weitere Projekte. Das Unternehmen hat das Ziel, bis Ende 2022 rund 100 MW alter Windparks zu erwerben. In Heinsberg erzielen 14 Enercon-Anlagen vom Typ E-66 seit 2004 einen Ertrag von knapp 40.000 MWh pro Jahr. Zusammen mit den lokalen Partnern will Enova die Enercon-Anlagen nun durch sieben Nordex-Anlagen vom Typ N-163 ersetzen. Die neuen Anlagen haben eine Leistung von je 5,7 Megawatt und kommen auf eine Höhe von 200 Metern. Durch das Repowering soll der Ertrag bei halber Anlagenanzahl auf 92.000 MWh pro Jahr mehr als verdoppelt werden. Bedarfsgerechte Lösungen „Unserem Konzept richtet sich sowohl an potenzielle Verkäufer als auch Kooperationspartner. Damit möchten wir insbesondere für die rund 1.600 Windkraftanlagen Lösungen liefern, die ab 2021 jedes Jahr aus dem EEG fallen,“ sagt Enova-Geschäftsführer Hauke Brümmer. Als erfahrener Projektentwickler, Windparkmanager, Betreiber und Servicedienstleister bringt die Unternehmensgruppe langjähriges Know-How in der Planung, Betriebsführung, Wartung und Finanzierung von Windkraftanlagen mit. Dabei kümmert sich die Projektentwicklung um ein erfolgreiches Repowering Gleichzeitig sichert die technische und kaufmännische Betriebsführung den Weiterbetrieb und optimiert die Erträge und Kosten. Enova Service sorgt für eine kostengünstige Wartung, die auf das Alter und die zu erwartende Lebensdauer der Anlagen abgestimmt ist. Der Bereich Investment & Asset-Management strukturiert die Eigen- und Fremdkapitalseite. „Dank unseres Fokus auf ältere Windparks können wir Eigentümern, Betriebsführern und Asset Managern von Ü15-Windkraftanlagen attraktive Angebote machen. Und ihnen ihre Weiterbetriebs- und Rückbaurisiken abzunehmen“, sagt Brümmer. 4.2.2021 | Quelle: Enova | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH