Verivox: Stärkster Anstieg bei Energiekosten seit über 10 Jahren

Foto: adragan - stock.adobe.com Auch Strom ist trotz der gedeckelten EEG-Umlage teurer geworden.

Die Energiekosten in Deutschland sind innerhalb eines Monats so stark gestiegen wie noch nie zuvor in den vergangenen zehn Jahren. Das zeigt eine Analyse des Vergleichsportals Verivox. Die Kosten für Heizung, Strom und Sprit legten zum Jahreswechsel um knapp 7 Prozent zu.

Private Verbraucher in Deutschland mussten im neuen Jahr einen deutlichen Anstieg der Energiepreise hinnehmen. Insgesamt lagen die Energiekosten für einen Musterhaushalt im Dezember 2020 bei 3.429 Euro pro Jahr. Im Januar 2021 kostete die gleiche Menge Energie bereits 3.665 Euro. Das entspricht einer Preissteigerung von 6,9 Prozent (236 Euro) innerhalb eines Monats. „Preistreiber waren vor allem das Auslaufen der befristeten Mehrwertsteuersenkung, die Einführung des CO 2 -Preises sowie Großhandelspreise, die im Zuge der Corona-Pandemie zunächst deutlich in den Keller sackten und nun wieder anziehen“, sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. 7 Prozent Preisplus bei den Heizkosten Heizöl verteuerte sich auf Monatssicht um 12 Prozent. Wurden für 20 Hektoliter Heizöl im Dezember noch 966 Euro fällig, waren es im Januar 1.082 Euro. Auch bei Gas ist ein Preisplus zu verzeichnen. Hier stiegen die Kosten für 20.000 Kilowattstunden von 1.106 Euro auf 1.162 Euro. Das entspricht einer Erhöhung um 5 Prozent. Da mehr Haushalte mit Gas als mit Heizöl heizen, sind die Heizkosten im mengengewichteten Durchschnitt um 7,2 Prozent gestiegen. 10 Prozent höhere Kosten an der Tankstelle Die Energiekosten für Benzin (+ 9,8 Prozent) und Diesel (+ 11,2 Prozent) sind ebenfalls deutlich gestiegen. Im mengengewichteten Durchschnitt mussten Verbraucher im Januar 10,2 Prozent mehr fürs Tanken ausgeben. Strom verteuert sich trotz gedeckelter EEG-Umlage Mit der Einführung der CO 2 -Steuer auf klimaschädliche Brennstoffe hat sich das Heizen und Tanken stark verteuert. Als Ausgleich sollen Verbraucher beim Strom entlastet werden. Die Bundesregierung hat dafür die Umlage für den Ausbau der erneuerbaren Energien gedeckelt. Die durchschnittlichen Stromkosten eines Privathaushalts mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh sind dennoch von 1.136 Euro im Dezember auf 1.171 Euro im Januar gestiegen. Das ist ein Plus von 2,5 Prozent. Rechnet man die Erhöhung der Mehrwertsteuer heraus, bleibt ein Preisplus bei Strom von 0,5 Prozent. 8.2.2021 | Quelle: Verivox | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH