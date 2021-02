CEO Alex Melzer und COO Benjamin Rauser verantworten jetzt gemeinsam als Managing Directors die Geschäftsbereiche von Zolar. Rauser leitet den gesamten Operations-Bereich mit dem Ausbau des Partnernetzwerks.

Benjamin Rauser, COO des Berliner Greentech Start-ups Zolar, ist seit Anfang des Jahres in neuer Position als Managing Director für das Unternehmen tätig. CEO Alex Melzer wird künftig gemeinsam mit Benjamin Rauser die Geschäftsbereiche von Zolar führen. Rauser verantwortet weiterhin den gesamten Operations-Bereich inklusive Installation, Engineering, Produktmanagement für Zolars B2B-Plattform „Zolar Project Center”, Einkauf und Logistik, Customer Support sowie Operations Business Intelligence.

Operations-Bereich 2021: Verdreifachung der Installationen

Mit der Neuausrichtung der Geschäftsführung will Co-Gründer und CEO Alex Melzer das Wachstum von Zolar 2021 weiter beschleunigen. Benjamin Rauser ist bereits seit Anfang 2020 in führender Position bei dem Photovoltaik-Anlagen-Anbieter tätig. Er plant, den Operations-Bereich im laufenden Jahr stark zu skalieren, den Umsatz zu steigern und die Installationszahlen im Vergleich zum Vorjahr zu verdreifachen. Ein besonderes Augenmerk wird auf den qualitativen und quantitativen Ausbau der Partnerbeziehungen zu lokalen Handwerksbetrieben gelegt.

Mit dem Zolar Project Center bietet Zolar bereits eine digitale B2B-Plattform. Die Partner profitieren von einer hohen Automatisierung der Prozesse, einer digitalen Infrastruktur und sicheren, planbaren Aufträgen. „Dank der Zusammenarbeit mit Zolar können sich unsere Partner auf die Installation konzentrieren, wir übernehmen den Rest – vom Auftragsmanagement bis zur Materiallieferung. Wir wollen unseren Partnern die Arbeit so einfach wie möglich machen. Das Konzept geht auf, wir erleben einen starken Anstieg an Anfragen für die Zusammenarbeit. Diese Entwicklung macht uns sehr stolz. Ein Zeichen dafür, dass sich unsere Partnerkooperationen in der Branche rumsprechen”, sagt Benjamin Rauser, COO und Managing Director von Zolar.

Experte für den Aufbau digitaler Geschäftsmodelle

Benjamin Rauser blickt auf langjährige Erfahrungen in der Führung und im Aufbau von schnell wachsenden Digitalunternehmen zurück. Wichtige Karriereschritte führten ihn zunächst als strategischen Senior Consultant zum Beratungshaus McKinsey & Company. 2015 wechselte er zu dem Lieferdienst Deliveroo und baute dort als General Manager Deutschland das stark wachsende Geschäftsmodell des Food Start-ups auf. Zuletzt betreute Rauser als Director Strategy & New Business die digitale Produktentwicklung bei der HolidayCheck Group AG. Und er hatte zusätzlich die Position Chairman of the Supervisory Board bei der Driveboo AG in der Schweiz inne.

„Die Skalierung von B2B-Partnern wie Restaurants oder Handwerkern ist im Grunde sehr ähnlich. Im Fokus steht der Mehrwert für die Partner, also ein Partnermanagement zu entwickeln, das die Arbeit erleichtert, Umsatz generiert und immer weiter optimiert wird. Diesen Ansatz verfolgen wir mit digitalen Prozessen und einer sehr engen Partnerbindung”, so Rauser.

