Der Name skytron ist endgültig Geschichte

Der europäische Service des Berliner Solarelektronik-Spezialisten skytron wird unter dem Namen AlsoEnergy GmbH fortgeführt.

Nachdem die Mutterfirma AlsoEnergy bereits im Mai 2019 die Umbenennung der ein Jahr zuvor fusionierten Skytron bekannt gegeben hatte, scheint man nun endgültig die Marke Skytron verschwinden lassen zu wollen. Also gab jedenfalls bekannt, dass die skytron energy mit Berliner Wurzeln in Europa und Asien offiziell in AlsoEnergy GmbH beziehungsweise AlsoEnergy Japan K.K. umbenannt wurde. Diese Namensänderung vollendet skytron energys Eingliederung in die globale Organisation des Also-Konzerns.

“Mit diesem Schritt vereinheitlichen wir unser Netzwerk, das unser globales Lösungsangebot mit unseren weltweiten Ressourcen für Vertrieb, Service und Support verknüpft”, sagt Bob Schaefer, CEO von AlsoEnergy.

Fernüberwachung als Kerngeschäft

In der Region EMEA will AlsoEnergy weiterhin die langjährige Marktstellung von skytron energy einnehmen. Das Unternehmen hat seinen Schwerpunkt in der Überwachung und Regelung von PV-Kraftwerken und großen Aufdachanlagen. Die Lösungen reichen dabei von kompletten Hardwaresystemen für die PV-Anlagen bis zu fachspezifischem Engineering.

“In skytron energy’s langer Geschichte haben wir in Europa viele der innovativsten Solarlösungen geliefert”, sagt Olaf Donner, CEO der AlsoEnergy GmbH. “Unsere fundierte Erfahrung in den Regionen EMEA und APAC, kombiniert mit unserer herausragenden Technologie und den Ressourcen unserer globalen Organisation, bietet eine äußerst wettbewerbsfähige Lösung.”

Aktuell zeichnet AlsoEnergy nach eigenen Angaben für mehr als 30 GW installierter PV-Leistung in 55 Ländern verantwortlich.

25.2.2021 | Quelle: Also | Solarserver

© Solarthemen Media GmbH