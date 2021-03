GGEW mit neuer Freiflächenanlage und Agro-PV

Der Regionalversorgrer GGEW hat in Erbach eine weitere Photovoltaikanlage errichtet. Perspektivisch soll das Areal auch zur Beweidung durch Schafe dienen.

Der hessische Versorger GGEW hat eine neuen Freiflächenanlage fertiggestellt, die künftig auch dem Konzept der Agro-PV folgen soll. Unter Agri- oder Agro-Photovoltaik ist neben der solaren auch die landwirtschaftliche Flächennutzung zu verstehen. Der Solarpark befindet sich ferner in Erbach-Lauerbach im Odenwald. „Mit Blick auf die politischen Ziele der Regierung wird die GGEW AG ihren Erzeugungsanteil von Photovoltaik durch weitere Projekte erhöhen“, verspricht Carsten Hoffmann, Vorstand GGEW AG.

Anlässlich der Einweihung äußerte sich auch Dr. Peter Traub, Bürgermeister der Kreisstadt Erbach. „So kritisch viele von uns die unverhältnismäßig starken Ausbaupläne der Windenergie im Odenwaldkreis sehen, so sehr wollen doch auch wir einen Beitrag für die Energiewende leisten. Wir freuen uns daher über die erfolgreiche Fertigstellung der Anlage in unserem Stadtteil Lauerbach.“

Im September 2020 fingen ferner die Bauarbeiten an. Im November war die Solaranlage mit einer installierten Leistung von 1.235 Kilowatt bereits erstellt. Die Netzanschlussarbeiten wurden schließlich im Dezember abgeschlossen, so dass die technische Inbetriebnahme am 18.01.2021 erfolgen konnte. Der Solarpark erzeugt künftig rund 1,25 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr – genug, um rechnerisch rund 400 Haushalte zu versorgen. Auch der Beitrag zum Klimaschutz ist beachtlich. Denn circa 840 Tonnen CO2 werden durch den Solarpark jährlich eingespart. „Nach unseren Freiflächenanlagen in Alsbach-Hähnlein und Heppenheim konnten wir mit diesem Projekt einen weiteren wesentlichen Baustein in der Stromerzeugung durch Solarenergie in Südhessen setzen.“ Darüber freut sich Florian Grob, Bereichsleiter Erneuerbare Energien GGEW AG.

Neuer Solarpark in Bensheim geplant

Nach den Solarmodulen sollen künftig – nach derzeitiger Planung – auch tierische Bewohner Einzug auf das Areal erhalten. Denn der Südhang westlich von Lauerbach soll auch der Beweidung mit Schafen dienen. Wie gut die Kombination Energietechnik und Landwirtschaft funktionieren kann, hat die GGEW bereits mit dem Solarpark in Heppenheim gezeigt. So erfolgreich soll es weitergehen. Zurzeit plant die GGEW bereits einen neuen Solarpark, diesmal in Bensheim an der Autobahn.

2.3.2021 | Quelle: GGEW | Solarserver

© Solarthemen Media GmbH