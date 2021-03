Photovoltaik: Zubau im Januar bei 536 MW

Im Januar sind in Deutschland nach Daten der Bundesnetzagentur rund 536 Megawatt (MW) an Solarstromleistung hinzugekommen. Der Großteil entfiel auf Dachanlagen.

Die Photovoltaik verzeichnete im Januar 2021 einen Zubau in Höhe von 536 Megawatt (MW). Das geht aus Daten der Bundesnetzagentur hervor. Der Zubau an solarer Bruttostromleistung war höher als im Dezember 2020, als in Deutschland als Jahresspitzenwert für einen Monat 525 MW neu hinzukamen.

Der Großteil der neu zugebauten Photovoltaik im Januar kam ohne Ausschreibungen aus, und zwar 493 MW und damit mehr als 90 Prozent. Davon waren der überwiegende Teil Dachanlagen. Lediglich rund 87 MW entfielen auf Freiflächen-Photovoltaik bis 750 kW, die keinen Zuschlag bei den Ausschreibungsrunden erhalten hatten.

Nachdem 2020 in Deutschland nach Auskunft von EUPD Research rund 4,9 Gigawatt (GW) an neuer Photovoltaikleistung in Deutschland installiert worden war, könnte es im laufenden Jahr einen deutlichen Zuwachs geben. EUPD jedenfalls rechnet mit einem Anstieg der Installationen um 23 Prozent auf sechs GW.

2.3.2021 | Quelle: BNetzA | Solarserver

