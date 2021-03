Prognose: Photovoltaik-Neuinstallationen steigen 2021 kräftig

EUPD Research rechnet für 2021 mit einem kräftigen Zuwachs bei den Installationen neuer PV-Anlagen. Laut der Prognose werde das Volumen um 23 Prozent auf sechs Gigawatt (GW) steigen.

Die Photovoltaik-Neuinstallationen werden 2021 in Deutschland deutlich zulegen. Das geht aus einer Prognose von EUPD Research hervor. Demnach hat sich die Erwartungshaltung laut des Global PV InstallerMonitors 2020/ 2021 insbesondere hinsichtlich der Corona-Auswirkungen verbessert. So hat die Hälfte der 250 in Deutschland befragten Installationsunternehmen für 2020 negative Effekte im Kontext von Corona angegeben. Für das Jahr 2021 offenbaren die Befragungsdaten hingegen einen deutlich positiveren Ausblick. Diese zeige sich insbesondere am Anteil der stark negativen Erwartungen, die sich von 33 Prozent in 2020 auf 16 Prozent in 2021 halbieren. Dem gegenüber sieht mittlerweile jeder fünfte deutsche Photovoltaik-Installateur sogar positive Auswirkungen auf sein Geschäft in 2021. „Ursächlich ist hierfür, dass die Pandemie die Thematik der Nachhaltigkeit positiv beeinflusst und den Bürger und damit die Kundschaft der Installateure zum Nachdenken und Handeln anregt“, sagt Projektleiterin Hanna Schmole.

Treiber Strompreis und E-Mobilität

Für private Haushalte dürften sich insbesondere die vielfach angekündigten Strompreiserhöhungen sowie das steigende Interesse an der Elektromobilität als Treiber für Solarinstallationen auf dem eigenen Hausdach erweisen. Im Segment der Gewerbeanlagen lassen sich unterschiedliche Entwicklungen erwarte. Diese seien auf die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zum 1.1.2021 zurückzuführen.

Das stärkste Wachstum wird für die Freiflächenanlagen erwartet, so dass in 2021 mit einer hohen Realisierungsrate der Ausschreibungen der Vorjahre zu rechnen ist. Insgesamt prognostizieren die Wirtschaftsforscher von EUPD Research Neuinstallationen im Förderrahmen von 6,0 GWp im Jahr 2021, was einem Wachstum von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Rahmen förderfreier, so genannter PPA Projekte, werden für 2021 zusätzlich etwa 400 MWp an Neuinstallationen erwartet.

Die 13. Ausgabe der Studie von EUPD Research beschäftigt sich mit den Themen des Markenmanagements, Marktdurchsetzung, Beschaffung und Zufriedenheit in Bezug auf Module, Wechselrichter, Großhändler und Speichersysteme. EUPD befragt dazu insgesamt rund 1.100 PV Installateure befragt. Diese sind in Australien, Österreich & Schweiz, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Polen und Spanien ansässig. Viele Ergebnisse werden auf Markenebene dargestellt.

Der Global PV InstallerMonitor 2020/2021umfasst nicht nur die aktuellen Marktbewertung und die Erwartungen der Installateure. Weitere Aspekte betreffen die Bewertung von Modul-, Wechselrichter- oder Speichermarken. Außerdem zählen dazu das Distributionsverhalten und die Zufriedenheit mit den Marken in ihren Portfolios. Darüber hinaus ist in diesem Jahr ein exklusives Kapitel zum Thema Elektromobilität und Ladesäuleninstallationen vorhanden.

2.3.2021 | Quelle: EUPD Research | Solarserver

