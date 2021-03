Bewerbungsphase für German Renewables Award 2021 gestartet

Bis zum 28. Mai 2021 können Bewerberinnen und Bewerber ihre Projekten und Abschlussarbeiten für den German Renewables Award 2021 einreichen. Neu ist dieses Jahr die Kategorie „Wasserstoffinnovation des Jahres“.

Elektrolyseure, neuartige Windturbinen, digitale Energiekonzepte – interessierte Unternehmen und Studierende können sich seit dem 8. März mit ihren Ideen, Projekten und Abschlussarbeiten für den zehnten German Renewables Award 2021 bewerben. Das EEHH-Cluster vergibt 2021 den hochrangigen und anerkannten Branchenpreis in den Hauptkategorien Lebenswerk, Produktinnovation des Jahres, Projekt des Jahres, Studentenarbeit des Jahres, in der Nebenkategorie Journalistenpreis und erstmals in der neu geschaffenen Rubrik Wasserstoffinnovation des Jahres. Die offizielle Verleihung findet voraussichtlich am 18. November 2021 in einer prominenten Hamburger Location statt mit einem parallelen Hybrid-Event.

In der neuen Kategorie „Wasserstoffinnovation des Jahres“ sind nur Vorhaben mit einem klaren Bezug zur Wasserstofferzeugung, -speicherung, -transport oder –verwendung zugelassen. Diese Vorhaben können sich sowohl auf ein Produkt als auch auf ein Projekt beziehen. Dabei sollte der Fokus auf der Verwendung von Wasserstoff liegen, den regenerative Energien erzeugt haben („Grüner Wasserstoff”).

Eine exklusive Jury bestehend aus Vertreter:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung wählt die Preisträger:innen in einem zweistufigen Verfahren aus. In der Kategorie Lebenswerk können Personen als Preisträger:innen vorgeschlagen werden. In einem gesonderten Verfahren vergibt das Branchennetzwerk zum vierten Mal den EEHH-Journalistenpreis.

Preisträger:innen des German Renewables Awards erhalten eine Trophäe und werden für den EEHH-Blog oder den EEHH-Podcast „New Energy from Hamburg“ interviewt. Für die ausgezeichnete Forschung zu den Grundlagen der erneuerbaren Energien würdigt die Jury den Verfasser oder die Verfasserin der Studentenarbeit mit einem Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro.

Interessierte Bewerber können in der Zeit vom 8. März bis zum 28. Mai 2021 ihre Projektvorschläge oder Nominierungen in elektronischer Form auf der EEHH-Website einreichen.

Informationen und das Bewerbungsformular für den German Renewables Award 2021 sind unter dem nebenstehenden Link zu finden.

10.3.2021 | Quelle: EEHH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH