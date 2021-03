Mailo: Digitale Versicherungsangebote für Elektrobetriebe

Der digitale Gewerbeversicherer Mailo bietet ab sofort auch einfachen, passgenauen und preis-leistungsstarken Schutz für Elektrobetriebe. Das Angebot ist digital abschließbar, ohne jedoch auf persönliche Ansprechpartner bei der Beratung, im Service oder in der Schadenbearbeitung verzichten zu müssen.

„Unser speziell für die Zielgruppe Elektriker und Elektrotechniker weiterentwickelter Tarif ist passgenau auf die Anforderungen und die individuellen Besonderheiten von Elektrobetrieben zugeschnitten. Wir können nun für dieses besondere Handwerk eine einfache und flexible Produktlösung anbieten, die in gewohnter Manier vollkommen digital berechnet und abgeschlossen werden kann“, erläutert Matthias Uebing, Gründer und Vorstand der Mailo Versicherung AG die neuen digitalen Versicherungsangebote für Elektrobetriebe.

Modulares Produktangebot

Die digitalen Versicherungsangebote für Elektrobetriebe sind modular aufgebaut. Zur Auswahl stehen erstmals die drei Tarifversionen smart, plus und premium. Je nach individuellem Bedarf und Budget kann der Kunde zwischen gutem, starkem oder herausragendem Schutz wählen. Neben dem Schutz bei Beauftragung von Subunternehmern, Asbest-, Leitungs- oder sonstigen Bearbeitungsschäden sind auch Nachbesserungsbegleitschäden und die so genannte „Garagenklausel“ Bestandteil der umfassenden Deckung. Die Produkte sind nicht nur individuell, sondern auch vielfältig. In der Tarifversion premium verzichtet Mailo in der Betriebshaftpflicht sogar vollständig auf Sublimits und beim Sach-Inhaltsschutz auch auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit.

„Wir sind überzeugt davon, mit unserer neuen Produktlösung für Elektriker ein echtes Ausrufezeichen zu setzen. Denn wir haben uns im Vorfeld intensiv mit dem Markt sowie den Bedürfnissen und Wünschen von Kunden und Maklerpartnern auseinandergesetzt. Das Ergebnis ist ein einfaches, flexibles und leistungsstarkes Produkt, das auch preislich sehr, sehr attraktiv ist“, fügt Uebing hinzu.

Auch beim Handwerker-Konzept für Elektrobetriebe bietet Mailo eine Update-Garantie sowie eine kostenlose Differenzdeckung für bis zu 18 Monate an. Der Kunde kann den Versicherungsschutz bereits heute beantragen – auch wenn der Ablauf der aktuellen Police und der Beginn der Mailo-Absicherung weit in der Zukunft liegen. „Mit diesem besonderen Service bieten wir Kunden und Maklerpartnern die Möglichkeit, sich ohne jeden Zeitdruck und frühzeitig eine preis-leistungsstarke Absicherung und die aktuell sehr interessanten Konditionen zu sichern. Ein Upgrade zur aktuellen Deckung gibt es kostenlos dazu“, so Uebing.

Informationen zu Photovoltaik-Versicherungen und Versicherungen von Batteriespeichern finden Sie unter den betreffenden Links.

11.3.2021 | Quelle: Mailo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH