Solaroffensive: LG Electronics plant neue Photovoltaik-Module

Der koreanische Elektronikkonzern LG Electronics will dieses Jahr eine optimierte Variante des Hochleistungsmoduls NeON R mit höherer Leistung auf den Markt bringen. Zudem soll die neue Produktserie NeON H, die sowohl für Endverbraucher als auch im Commercial-Bereich einsetzbar ist, neue Maßstäbe in Sachen Leistung setzen.

Insgesamt 140 Organisationen haben sich in Deutschland zur sogenannten Klima-Allianz zusammengeschlossen. Sie fordern aktuell einen ambitionierteren Klimaschutz von der Regierung. Neben Tempolimit und Bahn statt Flugzeug soll vor allem die Kombination aus mehr Ökostrom und einem schnelleren Kohleausstieg im Kampf gegen den Klimawandel helfen. Für einen Ausbau der erneuerbaren Energien steht auch Elektronik- und Solarspezialist LG Electronics. Das Unternehmen hatte bereits im letzten Jahr eine Solaroffensive ausgerufen. Diese setzt das koreanische Unternehmen auch 2021 ungebremst fort. LG Electronics plant nach zwei neuen Photovoltaik-Modulen 2020 auch in diesem Jahr neue Photovoltaik-Module, die für Anwendungen auf den heimischen Dächern geeignet sein sollen.

Das LG370N1C-N5 (N-Typ) Premium-Modul mit 60 Zellen punktet mit einem hohen Wirkungsgrad von 21,4 Prozent und einer Leistung von 370 Watt. Damit soll es perfekt für die Anwendung auf dem heimischen Dach geeignet sein. Gleichzeitig erweiterte LG Solar sein Portfolio im Utility- und Commercial-Bereich. Das Unternehmen brachte mit dem Mono X Plus ein Halfcut-Modell auf den Markt, das bis zu 450 Watt-Peak erreicht. Es ist speziell für den Einsatz in Photovoltaik-Großprojekten ausgelegt.

Als Teil seiner Nachhaltigkeitsstrategie wird LG Electronics auch 2021 weitere neue Photovoltaik-Produkte mit höheren Leistungen auf dem globalen Markt lancieren. Geplant ist unter anderem eine nochmals optimierte Variante des Hochleistungsmoduls NeON R mit höherer Leistung sowie die neue Produktserie NeON H. Diese wird sowohl für Endverbraucher als auch im Commercial-Bereich einsetzbar sein und soll in Sachen Leistung neue Maßstäbe setzen. Dabei setzt das Unternehmen auch weiterhin auf seine Leistungs- und Produktgarantien von 25 Jahren. Mit seinen neuen Solarlösungen will das Unternehmen den weltweiten Solarmarkt auf ein höheres Niveau heben.

Vision für die Zukunft

Der Fokus liegt für LG Electronics auch in der Zukunft auf Leistung und einer intensiven Qualitätskontrolle seiner Photovoltaik-Module. „Die Solarenergie wird in der Energiewende einen enormen Beitrag leisten müssen – das zeigen die aktuellen Entwicklungen eindeutig. Wir haben daher unsere Produktlinie nochmals optimiert, um in der aktuellen Situation und darüber hinaus ein nachhaltiges Wachstum unseres Solargeschäfts zu gewährleisten und Teil der globalen Energiewende zu sein“, sagt Sven Armbrecht, Head of EU Solar Sales bei LG Electronics. „Mit technologisch führenden, zuverlässigen und hocheffizienten Premium-PV-Produkten können wir die Energiewende aktiv mitgestalten und genau das ist unser Plan für die kommenden Jahre. Wir wollen die Herausforderungen der nachhaltigen Energieproduktion weltweit meistern.“

11.3.2021 | Quelle: LG Electronics | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH