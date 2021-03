Boom Power Ltd. übernimmt britische Photovoltaik-Projekte der Wircon Gruppe

Das neue Unternehmen Boom Power übernimmt den britischen Zweig der Wircon-Gruppe. Mark Hogan, ehemaliger Gesellschafter von Wirsol Energy UK und Australien hat Boom Power gegründet.

Die Wircon Gruppe übergibt den britischen Zweig der Gruppe, Wirsol Energy Ltd., geschlossen in das neu gegründete Unternehmen Boom Power Ltd. und wird zukünftig den Fokus verstärkt auf den europäischen, US-amerikanischen und australischen Markt legen. Boom Power Ltd. wurde von Mark Hogan, einem ehemaligen Gesellschafter von Wirsol Energy UK und Australien, gegründet, um in erster Linie den britischen Markt mit Lösungen für erneuerbare Energien zu bedienen.

„Ich bin unglaublich stolz auf unsere Errungenschaften und sehr dankbar für die Gelegenheit, in den vergangenen sechs Jahren als Geschäftsführer für Wirsol Energy UK und seit unserem Markteintritt vor vier Jahren in Australien tätig gewesen zu sein”, resümiert Mark Hogan. „Während wir zukünftig als Boom Power eigenständig Projekte in Großbritannien realisieren wollen, werden wir Wircon weiterhin bei den bereits gemeinsam initiierten Projekten unterstützen. Das betrifft vor allem die Entwicklung von Cleve Hill, dem größten Photovoltaik-Solarpark in Großbritannien. Ich bin sehr optimistisch, was die Zukunft und unser weiterhin gemeinsames Hauptziel angeht: Wir streben eine CO 2 -neutrale Zukunft an. Ich wünsche daher Wircon alles Gute für die zukünftigen Unternehmungen.”

Matthias Brückmann, Geschäftsführer der Wircon GmbH, kommentiert: „Da wir uns auf unsere Aktivitäten in Kontinentaleuropa, den USA und Australien konzentrieren, möchten wir Mark Hogan und seinem Team für ihre harte Arbeit und ihr Engagement für die Wircon Gruppe danken. Ich wünsche dem britischen Team alles Gute und viel Erfolg für den weiteren Weg.”

12.3.2021 | Quelle: Boom Power Ltd. | solarserver.de