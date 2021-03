Sonneneinstrahlung in Deutschland im Februar 2021

In diesem Februar schien die Sonne in Deutschland verglichen mit der durchschnittlichen Sonneneinstrahlung der vergangenen Jahre ein wenig öfter. Mit 49 Kilowattstunden pro Quadratmeter wurde die durchschnittliche Sonneneinstrahlung des langjährigen Mittels um 9 Kilowattstunden pro Quadratmeter übertroffen.

Die Sonneneinstrahlung in Deutschland im Februar zeigt im Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010 das erwartbare Bild: Ganz im Norden bei Flensburg liegt die Einstrahlung am niedrigsten und erreicht nur 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Je weiter man nach Süden kommt, desto größer ist die Menge an Einstrahlung. Im Alpenraum sind mit 77 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Februar die sonnigsten Flecken der Republik zu finden. Im Mittel ergeben sich 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter.

Der Februar 2021 wich die Sonneneinstrahlung in Deutschland von diesem Bild relativ wenig ab. Allerdings war es fast überall sonniger. Im Mittel gab es im Februar 2021 49 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Die niedrigsten Werte hat der Deutsche Wetterdienst mit 36 Kilowattstunden pro Quadratmeter auch dieses Jahr ganz im Norden gemessen. Aber der ganze Nordwesten und weite Teile Mecklenburg-Vorpommerns waren auch nicht besser dran. Die höchsten Einstrahlungswerte sind wie gewohnt im Alpenraum aufgetreten.