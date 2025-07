Der Juni 2025 war verglichen mit dem Zeitraum 1991 bis 2020 außerordentlich sonnenreich. Die Spitzenwerte lagen um 15 Prozent über den Top-Werten der Vergangenheit.

Die Solarstrahlung über Deutschland lag im Juni 2025 deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Das zeigen Daten des Deutschen Wetterdienst (DWD) hervor. So betrug die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland 187 Kilowattstunden pro Quadratmeter (kWh/qm). Das watren 13 Prozent mehr als im Mittel des Zeitraumes von 1991 bis 2020, das der DWD mit 165 Kilowattstunden pro Quadratmeter angibt. Auch bei den Maximalwerten sind die Unterschiede groß. So lag das Maximum im zwanzigjährigen Vergleich bei 181 kWh/qm. Im vergangenen Monat waren es 209 kWh/qm. Das entsprach einem Plus von 15 Protent. Das Minimum betrug 149 kWh/qm, verglichen mit 161 kWh/qm im Juni 2025. Nahezu überall in Deutschland war es laut den Daten sonniger als im Vergleich.

Typisch war die geografische Zunahme der Globalstrahlung von Nordwest in Richtung Südost. Einstrahlungsreichsten Gebiete lagen in Bayern und Baden-Württemberg. Die Spitzenregionen entlang der Donau, des Lechs und am Bodensee. Außerdem entlang des Oberrheingrabens, nordwestlich von Karlsruhe und in der Region Saarbrücken. Neben den beiden genannten Bundesländern ermittelte der DWD auch entlang der Linie Erfurt, Gera, Chemnitz hohe Stzrahlungsraten. Diese Region war im langjährigen Mittel deutlich weniger sonnenreich.

Am wenigsten Sonne erhielt im Juni 2025 der Streifen zwischen der Ems bei Meppen und dem Unterlauf der Weser sowie von dort in Richtung Südosten bis Uelzen.

