Photovoltaik-Dachziegel von Autarq: Einfache Installation für formschöne Solaranlagen

Autarq, Teil der deutsch-niederländischen Econnext, hat die Produktion von Solardachziegeln in Prenzlau seit 2018 signifikant erhöht. 250 Photovoltaik-Dächer sind seither entstanden. Die Solarziegel nutzen die gesamte Dachfläche aus. Der Investor kann sie sogar für Gauben oder weitere Besonderheiten, etwa im Denkmalschutz einsetzen und dabei dem Dach und damit dem Haus das Design erhalten. Die Photovoltaik-Dachziegel von Autarq werden wie traditionelle Dachziegel verlegt. Am Dach sind keine Änderungen notwendig: Das Gewicht entspricht etwa dem Originalziegel, die Dachstatik wird nicht beeinträchtigt, Kabel und Steckkontakte liegen unter der Dachhaut und sind so gegen Witterungseinflüsse geschützt. Das Verbinden geschieht mit der ungefährlichen Schutzkleinspannung.

Das Autarq-System ist durch eine Parallelschaltung unempfindlich gegenüber Verschattungen. Dachfenster, Kamine, Lüftungsrohre oder Antennen haben wenig Einfluss auf Installation und effizienten Betrieb einer solchen Anlage. Abgesehen von der Nordseite kann jeder Quadratmeter eines Hausdachs zur Stromerzeugung genutzt werden. Die Größe der Anlage bestimmt der Hausbesitzer selbst. In Verbindung mit einem Batteriespeicher und der ebenfalls enthaltenen Infrastruktur wie einem Energiemanager kann er bis zu 70 Prozent des erzeugten Stroms selbst nutzen und senkt damit seine Stromkosten. Mit einer zusätzlichen Wärmepumpe kann auch die Warmwasserversorgung autark erfolgen. In Baden-Württemberg, Bayern, Bremen und Hamburg sind oder werden erneuerbare Energien für Hausbesitzer vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Andere Länder werden nachziehen.

Einfache Planung und Verlegen

Der Hersteller bietet eine auf die Kundenanforderungen optimierte Systemlösung. Auf Basis einer gezielten Bedarfsanalyse entsteht ein maßgeschneidertes Angebot über die in Deutschland gefertigten Solardachziegel, über Verkabelung, Stromspeicher und den Wechselrichter mit Energiemanager. Der Dachdecker übernimmt die einfache Verlegung der Kabelbäume an der Dachlattung und deckt dann die neuen Solardachziegel ein. Das kann auch im Verbund mit normalen Dachziegeln geschehen. Die Elektroarbeiten erfolgen unabhängig von den Montagearbeiten auf dem Dach. Autarq bietet für die Photovoltaik-Dachziegel eine Leistungsgarantie über 25 Jahre.

15.3.2021 | Quelle: Autarq GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH