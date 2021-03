Unterschriftenaktion: Solarpflicht für alle

Der BUND, DGS und Umweltinstitut München starten eine Unterschriftenaktion: Stärkere Ausbauziele für Solarenergie müssten in den Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg.

Im sonnenreichen Baden-Württemberg geht der Ausbau der Solarenergie aus Sicht der Umweltverbände viel zu langsam voran. So seien die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens nicht einzuhalten. Der baden-württembergische Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), das Umweltinstitut München und die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) haben deshalb die Unterschriftenaktion “Solaroffensive statt Schneckentempo” gestartet. Sie fordern mit der Unterschriftenaktion unter anderem eine Solarpflicht für alle neuen und sanierten Dächer.

Die Verbände fordern Ministerpräsident Kretschmann und die verhandelnden Parteien auf, dem Thema in den laufenden Sondierungsgesprächen Gewicht zu verleihen.

„Weichen in eine klimafreundliche Zukunft stellen“

„Ministerpräsident Kretschmann und die Vorsitzenden von Grünen, CDU, SPD und FDP haben es in der Hand, die Weichen in eine klimafreundliche Zukunft zu stellen“, erklärt Brigitte Dahlbender, Landesvorsitzende des BUND. Allzu lange habe man die Verantwortung hin und her geschoben. DIe Politik habe weitestgehend auf Freiwilligkeit gesetzt und Ziele nur homöopathisch angehoben. “Es ist jetzt an der Zeit für ambitionierte Maßnahmen, die den Klimaschutz weiterbringen – wie eine Solar-Offensive. Nur mit verbindlichen regionalen Ausbauzielen wird es möglich sein, alle Regionen dazu zu bringen, ihren Beitrag auch wirklich zu leisten“, sagt Dahlbender.

Solarpflicht für alle neuen oder sanierten Dächer

Für die Verbände gehören neben den regionalen Ausbauzielen auch eine Solar-Pflicht für alle neuen oder sanierten Dächer dazu. Ebenso wie eine Vorbildfunktion des Landes.

„Solange die Bundesregierung die Energiewende verschleppt, müssen die Bundesländer ihre Möglichkeiten für die Solaroffensive voll ausschöpfen“, erklärt Hauke Doerk, Referent für Energiepolitik beim Umweltinstitut München. „Ministerpräsident Kretschmann hat betont, wie wichtig ihm der Klimaschutz in der neuen Legislaturperiode ist. Wir erwarten, dass die neue Landesregierung die Solarpflicht auf alle Neubauten und Dachsanierungen ausweitet, und im Koalitionsvertrag einen Ausbau der Solarenergie festschreibt, der den Klimazielen von Paris gerecht wird.“

Zu der Unterschriftenaktion bietet der BUND eine Internetseite an.

19.3.2021 | Quelle: BUND | Solarserver

