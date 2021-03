BayWa re eröffnet neuen Photovoltaik-Logistikstandort in Polen

Foto: BayWa re Polnische Solarfirmen können demnächst Photovoltaikzubehör ohne Währungsumtausch beziehen.

Im April nimmt BayWa re einen Logistikstandort in Krakau in Betrieb, um dem anhaltenden Wachstum auf dem Markt für Photovoltaik-Dachanlagen in Polen gerecht zu werden. Solarinstallateure erhalten dort Photovoltaik-Komponenten und Serviceleistungen wie Schulungen.

BayWa re trägt dem seit Jahren kontinuierlichen Ausbau seines polnischen Photovoltaik- Großhandelsgeschäfts Rechnung und stellt Pläne für seine erste Lagerhalle und neue Büroräume in Krakau vor. Der neue Photovoltaik-Logistikstandort, den Baywa im April 2021 eröffnen will, soll eine neue Ära im Handelsgeschäft in Polen einläuten und bessere Serviceleistungen für polnische Photovoltaik-Installateure vor Ort ermöglichen. „Seit unseren Anfängen im Dezember 2016 haben wir eine fantastische Entwicklung durchlaufen“ erklärt Lukasz Zaziabl, Managing Director der BayWa Solar Systems in Polen. „Wir haben uns mit unseren Produkten und Dienstleistungen bei den Solarinstallateuren des Landes schnell einen Namen gemacht, und dank unseres neuen, 5.700 Quadratmeter großen und modernen Lagers und der nahe gelegenen Büroräume können wir noch mehr Unterstützung und bessere Logistikleistungen anbieten.” Er verweist zudem auf ein „großartiges Team“ von Solarenergie-Experten vor Ort: „Gemeinsam mit unserem Vertriebsteam, unseren Produktmanagern, Trainern und Logistikexperten sind wir überzeugt, unseren Kunden in Polen optimalen Service bieten zu können“, so Zaziabl. Eine stabile Gesetzeslage, staatliche Förderung und ein zunehmender Fokus auf erneuerbare Energien anstelle von fossilen Brennstoffen haben zu einem anhaltenden Wachstum auf dem Markt für Photovoltaik-Dachanlagen beigetragen. Ende 2020 machten PV-Kleinanlagen über 70 Prozent der gesamten installierten Photovoltaik-Leistung in Polen aus. Polnische Installateure müssen daher vermehrt hochwertige Komponenten beschaffen, um die wachsende Nachfrage zu decken. Um Systeme und Produkte nach Polen zu importieren, müssen Installateure bislang oft einen Währungsumtausch vornehmen. Dies ist für die Kunden umständlich und verzögert die Lieferung. „Sobald die neue Lagerhalle und die Büros eröffnet sind, können unsere Kunden direkt bei uns bezahlen, ohne dass ein Währungsumtausch erforderlich ist. Auch werden wir die Lieferzeiten deutlich verbessern können, sodass 95 Prozent der Produkte innerhalb von 24 Stunden und die restlichen Produkte innerhalb von 48 Stunden geliefert werden können“, fügt Zaziabl hinzu. Schulungsbereich für Installateure Der neue Photovoltaik-Logistikstandort von Baywa bringt noch weitere Vorteile mit sich, wie ein eigener Schulungsbereich, in dem Support für neue Systeme angeboten wird. BayWa wird dort kostenlose Schulungen und Praxisseminare anbieten, die Installateuren dabei helfen sollen, nicht nur die beste Kaufentscheidung zu treffen, sondern sich auch über die neuesten Systeme auf dem Laufenden zu halten und ihre Kenntnisse zum Thema Sicherheit zu erweitern. Darüber hinaus hat BayWa kürzlich den 64,6-MW Solarpark Witnica gebaut – Polens größten und ersten förderfreien Solarpark. Die wachsende Nachfrage eines Landes nach Solarenergie zu unterstützen ist der Kern unserer Arbeit und wir freuen uns sehr, einen Beitrag zur Energiewende in Polen leisten zu können.” Installateure entscheiden sich darüber hinaus zunehmend für das von BayWa eigens entwickelte Montagesystem Novotegra, das für seine Stabilität, Zuverlässigkeit und schnelle Installation bekannt ist. Durch den neuen Standort in Polen können sie nun hilfreichen Zusatzservice von Novotegra-Experten in Anspruch nehmen und bei einer Erstinstallation direkt vor Ort eine praktische Einführung erhalten. 22.3.2021 | Quelle: BayWa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH