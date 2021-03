Bundesnetzagentur legt Regelung zum Redispatch 2.0 vor

In einer Regelung zum Redispatch 2.0 hat die Bundesnetzagentur festgelegt, welche Daten die Betreiber von Stromerzeugungsanlagen mit mehr als 100 kW Leistung an den jeweiligen Netzbetreiber übermitteln müssen.

Die Bundesnetzagentur hat festgelegt, welche Daten Betreiber von Erzeugungsanlagen und Stromspeichern den Netzbetreibern übermitteln müssen. Die Regelung verbessert die Datengrundlage der Netzbetreiber für Redispatch 2.0-Lösungen. Außerdem ist sie ein weiterer Baustein, um das Einspeisemanagement in das System der Engpassbeseitigung durch Redispatch zu integrieren.

Informationspflichten für Anlagenbetreiber

Die Festlegung basiert auf einem Entwurf des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft und richtet sich an nahezu 100.000 Anlagen mit einer Leistung von mehr als 100 kW. Betreiber sind ab dem 1. Oktober 2021 verpflichtet, Informationen zu ihren Anlagen zukünftig an den jeweiligen Anschlussnetzbetreiber zu übermitteln. Diese beinhalten Stammdaten, Informationen zu Nichtbeanspruchbarkeiten und Echtzeitdaten zur aktuellen Einspeiseleistung. Für Anlagen, für die sogenannte Einspeisefahrpläne zur Vorhersage der geplanten Einspeisung erstellt werden, gelten zusätzliche Datenlieferpflichten. Die Festlegung ergänzt bereits bestehende Datenlieferpflichten für Anlagen, die größer als 10 MW sind, und erweitert diese.

Die Informationspflichten dienen den Netzbetreibern dazu, ihre Datengrundlage für die Zwecke des Redispatchs zu verbessern. Die Daten helfen netzübergreifend optimierte Lösungen für drohende Engpässe im Stromnetz zu finden und dabei den Einspeisevorrang von Strom aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung sicherzustellen. Zu diesen Zwecken tauschen die Netzbetreiber die Daten untereinander aus.

Hierzu hat die Bundesnetzagentur am 12. März 2021 Rahmenbedingungen zur sogenannten Netzbetreiberkoordinierung gesetzt. Sie stellen sicher, dass allen Netzbetreibern die notwendigen Daten vorliegen. Aufgrund der großen Anzahl betroffener Anlagen hat die Bundesnetzagentur im November 2020 Vorgaben gemacht, die den Datenaustausch auch für das Massengeschäft ermöglichen.

Daten für den Redispatch 2.0

Unter Redispatch versteht man eine kurzfristige Änderung der Einspeisung von Erzeugungsanlagen und Speichern auf Anordnung eines Netzbetreibers, um Netzengpässe zu vermeiden. Am 1. Oktober 2021 tritt das sogenannte Redispatch 2.0 in Kraft. Danach werden die Regelungen zum Redispatch mit Großkraftwerken und das bisherige Einspeisemanagement – also die Abregelung von EE- oder KWK-Strom – zusammengeführt. Um optimierte Redispatch-Maßnahmen sicher durchführen zu können, benötigen Netzbetreiber genaue Prognosen des Netzzustands sowie der vorhandenen Redispatch-Potentiale.

Die Umsetzung von Redispatch 2.0 durch die Branche ist bereits im Gange. Der Austausch von Stammdaten soll im Sommer starten. Die Bundesnetzagentur begrüßt diese Schritte und wird sie weiter begleiten und unterstützen.

Die Regelung zum Redispatch 2.0 der Bundesnetzagentur ist unter dem nebenstehenden Link zu finden.

24.3.2021 | Quelle: Bundesnetzagentur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH